МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Ангола присоединилась к Форуму стран-экспортеров газа (ФСЭГ), войдя в состав этой организации в качестве государства-наблюдателя, говорится в сообщении форума.

Решение об этом было принято на 20-й министерской встрече ФСЭГ, которая прошла накануне в столице Тринидада и Тобаго Порт-оф-Спейне.

Отмечается, что в ходе встречи члены делегаций стран ФСЭГ обсудили роль природного газа в благосостоянии людей, а также в снижении "парникового эффекта", и подчеркнули важность тесного сотрудничества и единства в развитии газовой промышленности для всеобщего блага.

"Министерская встреча также поприветствовала Республику Ангола в качестве страны-наблюдателя во ФСЭГ", — говорится в релизе. Кроме того, участники заседания приняли решение, что 21-я министерская встреча форума в 2019 году состоится в столице Венесуэлы Каракасе.

Организация также напоминает, что Пятый саммит глав государств и членов правительств стран ФСЭГ будет проведен в 2019 году в столице Экваториальной Гвинеи Малабо.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее члены — Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Статусом наблюдателей, помимо вошедшей в их состав Анголы, обладают Азербайджан, Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу. Организация была создана для укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере газа. Членам ФСЭГ принадлежит около 67% всех доказанных запасов природного газа в мире.