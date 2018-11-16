МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Киев планирует еще один транш от Международного валютного фонда (МВФ) получить в декабре текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству Reuters.

"Мы рассчитываем на транш в декабре", — рассказал премьер, но сумму ожидаемого кредита не уточнил.

По словам премьера, Киев получит очередной транш от МВФ тогда, когда уже будет утвержден проект бюджета Украины на следующий 2019 год.

Гройсман добавил, что транш от МВФ предоставит Киеву возможность получать займы от Всемирного банка и Евросоюза.