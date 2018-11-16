НЕФТЯНАЯ РАСПРОДАЖА

На этой неделе цены на нефть продолжили падение. Во вторник они потеряли 7-8%, вновь рухнув к минимумам марта текущего года. В целом же с начала октября нефтяные котировки снизились более чем на 25%. В качестве причин аналитики называют данные о росте добычи в США и прогнозы ее дальнейшего нарастания, замедление мировой экономики, возможность Ирана обходить американские санкции и неопределенность  в Ливии и Нигерии. К концу недели нефтяные цены демонстрировали коррекционный рост, но падение пока так и не отыграно. Российские власти заверили, что пристально следят за ситуацией на рынке нефти, добычу наша страна не наращивает, и в целом РФ устроит цена в 70 долларов за баррель.

Трейдеры, архивное фото

Рынок нефти копит силы для нового разворота

По мнению экспертов, до конца года рынок нефти будет демонстрировать понижательный тренд, однако неопределенность по-прежнему велика. Ситуация будет зависеть от того, примет ли ОПЕК+ решение о дальнейшем ограничении добычи, какими будут данные о запасах в США, как изменится потребление в развивающихся странах, в первую очередь, в Китае. Изменить расклад сил способна Саудовская Аравия – если она решит в одиночку сократить добычу, это окажет влияние еще до заседания ОПЕК+. Также нужно помнить, что себестоимость сланцевой добычи в США весьма высока, поэтому снижение нефти с максимумов октября может повлиять на планы введения в эксплуатацию новых мощностей. В перспективе это развернет цены на углеводороды. 

БЕНЗИНОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Несмотря на то что бензин – производное нефти, его стоимость в настоящее время не имеет прямой связи с нефтяными котировками. В начале недели вице-премьер Дмитрий Козак отчитался по ситуации с ценами на топливо перед президентом Владимиром Путиным. Профильный чиновник сообщил главе государства, что ситуация на рынке нефтепродуктов в РФ стабилизирована, цены заморожены до конца марта. Эти условия ранее были оговорены в ходе встречи представителей власти с нефтяниками, к соглашению присоединились все крупные участники рынка. Кабмин применит меры против его нарушителей, а до конца года будет проведена оценка доли независимых АЗС на рынке, дабы избежать монополизации. 

НПЗ

Производство бензина в РФ в октябре снизилось на 0,6% по сравнению с сентябрем

Позже Козак заявил, что кризиса на топливном рынке нет, есть вопросы со сдерживанием цен внутри РФ. Их удалось уладить, и заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов, которыми пугали производителей, не понадобятся до 2019 года. Вице-премьер заверил, что ситуация, когда на АЗС в России не останется бензина, исключена, но поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС в регионах. Сообщалось, что нефтекомпании, вынужденные замораживать мелкооптовые цены, с 1 ноября сокращают продажу топлива независимым АЗС. Вместо этого его отправляют на собственные заправки или в резервы, чтобы выполнить требование правительства о росте поставок на внутренний рынок. В свою очередь, крупные игроки обвиняют независимых поставщиков в попытках обогатиться за счет посреднических услуг, продавая при этом низкокачественный бензин.

ВЛОЖИТЬ И ЗАБРАТЬ ОБРАТНО

Немало шума в СМИ на этой неделе наделало сообщение о том, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет РФ из банков невостребованные вклады. Объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей. Впрочем, Госдума, скорее всего, отклонит эту инициативу, как и многие аналогичные до этого, из-за сомнений в ее конституционности, указал озвучивший ее глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В АРБ также сообщили, что просят решить вопрос "спящих" клиентов путем создания на законодательном уровне специализированного государственного фонда для аккумулирования невостребованных вкладов, поскольку банки не могут их закрыть и вынуждены обслуживать.

Деньги в банке

Вкладчиков-молчунов могут оставить без собственности

Идея вызвала бурную дискуссию – эксперты раскритиковали как саму идею передать такие вклады государству, как противоречащую Конституции, так и перспективу создания фонда. По их мнению, объем "спящих" вкладов в банках РФ невелик, и для их упорядочения потребуется проделать большую законотворческую работу, так что "овчинка не стоит выделки". При этом надежды на полный возврат советских вкладов у россиян по-прежнему нет. На этой неделе Госдума приостановила до 2022 года полную компенсацию сбережений граждан, помещенных в Сбербанк до 1991 года. Восстановление вкладов должно осуществляться путем перевода их в специальные обязательства РФ с использованием долгового рубля, однако на расплату с советскими вкладчиками по нынешним ценам ушло бы около 50 трлн рублей, поэтому принятие необходимой законодательной базы из года в год откладывается. 

GOOGLE ПОДКЛЮЧАТ К ФИЛЬТРАЦИИ

На этой неделе Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября крупнейшими российскими медиахолдингами. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя. Однако Google не подключилась к интерфейсу, через который выгружается единый реестр запрещенной информации. У Роскомнадзора есть и иные вопросы к компании — о локализации баз персональных данных россиян, удалении конкретных сайтов с запрещенной информацией, которые находятся в реестре. В ведомстве оценили переговоры, как результативные, и сообщили, что Google выразил желание соблюдать российское законодательство.

Вопрос о штрафе для Google за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации решится 26 ноября. Размер штрафа составит 500-700 тысяч рублей, но не исключено, что компания может избежать его, считают в Роскомнадзоре. Ведомство ждет от Google конкретных предложений по соблюдению закона о фильтрации поисковой выдачи с учетом высказанных на встрече аргументов.  Сама компания заявила, что  изучит механизмы урегулирования ситуации о нарушении требований закона по обеспечению фильтрации поиска от запрещенной в России информации.

ДАВОС ПОД ВОПРОСОМ

Участие России во Всемирном экономическом форуме в Давосе под вопросом. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что делегация РФ не поедет на  мероприятие, в случае, если ВЭФ откажется приглашать трех российских бизнесменов — Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина. Медведев подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии, который, в свою очередь, пообещал "навести справки" и прояснить ситуацию. По словам Путина, неучастие в Давосском форуме не скажется на авторитете России в мировой экономике. Те, кто вводит ограничения на участие российских предпринимателей, вводят их против себя, поскольку такие площадки должны сближать людей вне зависимости от политических рамок, подчеркнул он. 

Представители государства и госкомпаний, предположительно, воздержатся от участия, если официальной делегации РФ на форуме не будет. Так, председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс уже заявил, что не поедет в Давос, если будет принято решение о неучастии в форуме представителей РФ. При этом Путин отметил, что российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли в форуме. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач высказал мнение, что Россия, несмотря на возможный отказ от участия во Всемирном экономическом форуме на официальном уровне, все же будет представлена в Давосе — туда поедут представители компаний и эксперты.

СПОРЫ ВОКРУГ BREXIT

Bеликобритания и ЕС на этой неделе согласовали черновой документ о выходе Соединенного Королевства из ЕС. 585-страничный проект описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. До конца 2020 года продлится переходный период, во время которого, по сути, сохранится статус-кво: стороны продолжат следовать действующим правилам. Великобритания официально не будет членом ЕС, но останется в таможенном союзе, который после 29 марта 2019 года будет именоваться "единой таможенной территорией" на время переходного периода. Если Великобритании и ЕС до конца 2020 года не удастся договориться о свободной торговле с ЕС, статус-кво может сохраняться на неопределенный срок. 

Отставки в кабинете Мэй могут привести к ее смещению с поста премьер-министра

То же касается границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия – она останется открытой, при этом целостность Соединенного Королевства не нарушится. Британия изменит и миграционную систему, которая будет основываться не на том, из какой страны мигранты приезжают, а на том, что они могут привнести. Сохраняется статус-кво и в финансовой системе. Стороны предварительно договорились о присутствии британских компаний в ЕС по нынешней схеме – доступ получают те, чьи правила эквивалентны или схожи с европейскими. Обнародование соглашения вызвало политическую бурю в Великобритании. Кабмин покинули два министра и несколько замминистров, ожидаются новые отставки. Не исключен вотум недоверия премьеру Терезе Мэй.

ДЕПУТАТЫ РАЗОБРАЛИСЬ С НЯНЕЧКАМИ

На этой неделе Госдума приняла законы о проведении налогового эксперимента для самозанятых в 4 регионах РФ. Согласно документу, самозанятые граждане смогут платить с оказанных услуг налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4%, юрлица и ИП – по 6%. От 13-процентного НДФЛ они освобождаются, если будут зарегистрированы, как самозанятые. На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. При этом вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов в течение 10 лет проведения эксперимента.

Также депутаты приняли закон, который продлевает на 2019 год освобождение от НДФЛ и страховых взносов с выплат и вознаграждений, получаемых отдельными категориями самозанятых граждан. Нянечки и другие граждане, имеющие право на льготу по НДФЛ, и в этих четырех регионах смогут в 2019 году пользоваться этой льготой, а уже с 2020 года перейти на режим НПД, если пожелают. Однако если они этого не сделают, то им придется платить НДФЛ в размере 13%. Плательщики НПД также будут вправе уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке. Совфед может рассмотреть данные законопроекты 23 ноября.