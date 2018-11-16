НЕФТЯНАЯ РАСПРОДАЖА

На этой неделе цены на нефть продолжили падение. Во вторник они потеряли 7-8%, вновь рухнув к минимумам марта текущего года. В целом же с начала октября нефтяные котировки снизились более чем на 25%. В качестве причин аналитики называют данные о росте добычи в США и прогнозы ее дальнейшего нарастания, замедление мировой экономики, возможность Ирана обходить американские санкции и неопределенность в Ливии и Нигерии. К концу недели нефтяные цены демонстрировали коррекционный рост, но падение пока так и не отыграно. Российские власти заверили, что пристально следят за ситуацией на рынке нефти, добычу наша страна не наращивает, и в целом РФ устроит цена в 70 долларов за баррель.

По мнению экспертов, до конца года рынок нефти будет демонстрировать понижательный тренд, однако неопределенность по-прежнему велика. Ситуация будет зависеть от того, примет ли ОПЕК+ решение о дальнейшем ограничении добычи, какими будут данные о запасах в США, как изменится потребление в развивающихся странах, в первую очередь, в Китае. Изменить расклад сил способна Саудовская Аравия – если она решит в одиночку сократить добычу, это окажет влияние еще до заседания ОПЕК+. Также нужно помнить, что себестоимость сланцевой добычи в США весьма высока, поэтому снижение нефти с максимумов октября может повлиять на планы введения в эксплуатацию новых мощностей. В перспективе это развернет цены на углеводороды.

БЕНЗИНОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Несмотря на то что бензин – производное нефти, его стоимость в настоящее время не имеет прямой связи с нефтяными котировками. В начале недели вице-премьер Дмитрий Козак отчитался по ситуации с ценами на топливо перед президентом Владимиром Путиным. Профильный чиновник сообщил главе государства, что ситуация на рынке нефтепродуктов в РФ стабилизирована, цены заморожены до конца марта. Эти условия ранее были оговорены в ходе встречи представителей власти с нефтяниками, к соглашению присоединились все крупные участники рынка. Кабмин применит меры против его нарушителей, а до конца года будет проведена оценка доли независимых АЗС на рынке, дабы избежать монополизации.

Позже Козак заявил, что кризиса на топливном рынке нет, есть вопросы со сдерживанием цен внутри РФ. Их удалось уладить, и заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов, которыми пугали производителей, не понадобятся до 2019 года. Вице-премьер заверил, что ситуация, когда на АЗС в России не останется бензина, исключена, но поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС в регионах. Сообщалось, что нефтекомпании, вынужденные замораживать мелкооптовые цены, с 1 ноября сокращают продажу топлива независимым АЗС. Вместо этого его отправляют на собственные заправки или в резервы, чтобы выполнить требование правительства о росте поставок на внутренний рынок. В свою очередь, крупные игроки обвиняют независимых поставщиков в попытках обогатиться за счет посреднических услуг, продавая при этом низкокачественный бензин.

ВЛОЖИТЬ И ЗАБРАТЬ ОБРАТНО

Немало шума в СМИ на этой неделе наделало сообщение о том, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет РФ из банков невостребованные вклады. Объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей. Впрочем, Госдума, скорее всего, отклонит эту инициативу, как и многие аналогичные до этого, из-за сомнений в ее конституционности, указал озвучивший ее глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В АРБ также сообщили, что просят решить вопрос "спящих" клиентов путем создания на законодательном уровне специализированного государственного фонда для аккумулирования невостребованных вкладов, поскольку банки не могут их закрыть и вынуждены обслуживать.

Идея вызвала бурную дискуссию – эксперты раскритиковали как саму идею передать такие вклады государству, как противоречащую Конституции, так и перспективу создания фонда. По их мнению, объем "спящих" вкладов в банках РФ невелик, и для их упорядочения потребуется проделать большую законотворческую работу, так что "овчинка не стоит выделки". При этом надежды на полный возврат советских вкладов у россиян по-прежнему нет. На этой неделе Госдума приостановила до 2022 года полную компенсацию сбережений граждан, помещенных в Сбербанк до 1991 года. Восстановление вкладов должно осуществляться путем перевода их в специальные обязательства РФ с использованием долгового рубля, однако на расплату с советскими вкладчиками по нынешним ценам ушло бы около 50 трлн рублей, поэтому принятие необходимой законодательной базы из года в год откладывается.

GOOGLE ПОДКЛЮЧАТ К ФИЛЬТРАЦИИ

На этой неделе Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября крупнейшими российскими медиахолдингами. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя. Однако Google не подключилась к интерфейсу, через который выгружается единый реестр запрещенной информации. У Роскомнадзора есть и иные вопросы к компании — о локализации баз персональных данных россиян, удалении конкретных сайтов с запрещенной информацией, которые находятся в реестре. В ведомстве оценили переговоры, как результативные, и сообщили, что Google выразил желание соблюдать российское законодательство.

Вопрос о штрафе для Google за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации решится 26 ноября. Размер штрафа составит 500-700 тысяч рублей, но не исключено, что компания может избежать его, считают в Роскомнадзоре. Ведомство ждет от Google конкретных предложений по соблюдению закона о фильтрации поисковой выдачи с учетом высказанных на встрече аргументов. Сама компания заявила, что изучит механизмы урегулирования ситуации о нарушении требований закона по обеспечению фильтрации поиска от запрещенной в России информации.

ДАВОС ПОД ВОПРОСОМ

Участие России во Всемирном экономическом форуме в Давосе под вопросом. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что делегация РФ не поедет на мероприятие, в случае, если ВЭФ откажется приглашать трех российских бизнесменов — Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина. Медведев подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии, который, в свою очередь, пообещал "навести справки" и прояснить ситуацию. По словам Путина, неучастие в Давосском форуме не скажется на авторитете России в мировой экономике. Те, кто вводит ограничения на участие российских предпринимателей, вводят их против себя, поскольку такие площадки должны сближать людей вне зависимости от политических рамок, подчеркнул он.

Представители государства и госкомпаний, предположительно, воздержатся от участия, если официальной делегации РФ на форуме не будет. Так, председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс уже заявил, что не поедет в Давос, если будет принято решение о неучастии в форуме представителей РФ. При этом Путин отметил, что российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли в форуме. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач высказал мнение, что Россия, несмотря на возможный отказ от участия во Всемирном экономическом форуме на официальном уровне, все же будет представлена в Давосе — туда поедут представители компаний и эксперты.

СПОРЫ ВОКРУГ BREXIT

Bеликобритания и ЕС на этой неделе согласовали черновой документ о выходе Соединенного Королевства из ЕС. 585-страничный проект описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. До конца 2020 года продлится переходный период, во время которого, по сути, сохранится статус-кво: стороны продолжат следовать действующим правилам. Великобритания официально не будет членом ЕС, но останется в таможенном союзе, который после 29 марта 2019 года будет именоваться "единой таможенной территорией" на время переходного периода. Если Великобритании и ЕС до конца 2020 года не удастся договориться о свободной торговле с ЕС, статус-кво может сохраняться на неопределенный срок.

То же касается границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия – она останется открытой, при этом целостность Соединенного Королевства не нарушится. Британия изменит и миграционную систему, которая будет основываться не на том, из какой страны мигранты приезжают, а на том, что они могут привнести. Сохраняется статус-кво и в финансовой системе. Стороны предварительно договорились о присутствии британских компаний в ЕС по нынешней схеме – доступ получают те, чьи правила эквивалентны или схожи с европейскими. Обнародование соглашения вызвало политическую бурю в Великобритании. Кабмин покинули два министра и несколько замминистров, ожидаются новые отставки. Не исключен вотум недоверия премьеру Терезе Мэй.

ДЕПУТАТЫ РАЗОБРАЛИСЬ С НЯНЕЧКАМИ

На этой неделе Госдума приняла законы о проведении налогового эксперимента для самозанятых в 4 регионах РФ. Согласно документу, самозанятые граждане смогут платить с оказанных услуг налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4%, юрлица и ИП – по 6%. От 13-процентного НДФЛ они освобождаются, если будут зарегистрированы, как самозанятые. На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. При этом вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов в течение 10 лет проведения эксперимента.

Также депутаты приняли закон, который продлевает на 2019 год освобождение от НДФЛ и страховых взносов с выплат и вознаграждений, получаемых отдельными категориями самозанятых граждан. Нянечки и другие граждане, имеющие право на льготу по НДФЛ, и в этих четырех регионах смогут в 2019 году пользоваться этой льготой, а уже с 2020 года перейти на режим НПД, если пожелают. Однако если они этого не сделают, то им придется платить НДФЛ в размере 13%. Плательщики НПД также будут вправе уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке. Совфед может рассмотреть данные законопроекты 23 ноября.