МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, считает цену на калий ниже 300 долларов за тонну фундаментально необоснованной для азиатских рынков, включая Китай и Индию, сообщил гендиректор компании "Уралкалий Трейдинг" (трейдинговое подразделение производителя) Александр Терлецкий.

"Учитывая текущие устойчивые мировые тренды по ценам на калий, а также учитывая годовое увеличение спроса в России до 10%, "Уралкалий" считает, что цена ниже 300 долларов за тонну является фундаментально необоснованной для азиатских рынков, включая Китай и Индию", — сказал Терлецкий, слова которого приводятся в сообщении "Уралкалия".

"Правильность нашего понимания рынка также подтверждается результатами азиатских тендеров и спотовых продаж, а также фактическими ценами в Бразилии, которые по данным информационно-ценовых агентств уже достигли 350-360 долларов за тонну", — добавил он.

По словам Терлецкого, компания будет придерживаться выбранной стратегии, в соответствии с которой объемы производства будут соотноситься с ценами и спросом. "Это позволит исключить как перепроизводство продукции, так и продажи по ценам, которые необоснованно ниже рыночных индикаторов", — отметил он.

"Мы ожидаем, что компания в обозримом будущем может продолжить корректировать производственные планы в свете указанной динамики рынка", — добавил глава "Уралкалий Трейдинг".