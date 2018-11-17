ПОРТ-МОРСБИ (Папуа-Новая Гвинея), 17 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что сотрудничество в энергетической сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет развиваться без нелегитимных односторонних ограничений.

"Рассчитываем, что энергетический сектор АТР будет развиваться на базе рыночных принципов, без каких-либо нелегитимных односторонних ограничений", — заявил Медведев на деловом саммите АТЭС, который открылся в субботу в Папуа-Новая Гвинея.

"Мы готовы развивать отношения в газовой сфере со всеми заинтересованными партнерами", — сказал глава кабмина.

Премьер подчеркнул, что природный газ является наиболее экологически чистым и эффективным видом традиционных энергоресурсов. "Россия развивает как газопроводную инфраструктуру, так и мощности по производству сжиженного природного газа", — отметил он.

Говоря о важных направлениях работы в рамках АТЭС, Медведев отметил необходимость организации инфраструктурной связанности региона. Он рассказал о работе России по развитию своей инфраструктуры, в первую очередь — транспортной, в том числе о планах по стыковке этих проектов с аналогичными программами иностранных партнеров.