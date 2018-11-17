ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Ситуация в мировой экономике сложная, подчас непредсказуемая, протекционистские решения привели к торговым войнам, санкции стали инструментом политического давления, все это грозит тяжелыми последствиями, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам", — сказал глава российского правительства, выступая на делом саммите АТЭС.

"Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, в совокупности все это может создать сложные, тяжелые последствия", — отметил Медведев.

По его словам, такая площадка, как Деловой консультативный совет (ДКС), дает возможность прямого обмена мнениями власти с бизнесом.

"Такой диалог сегодня нужен, может быть, как никогда, в довольно сложной, подчас непредсказуемой ситуации, которая сложилась в мировой экономике", — подчеркнул глава кабмина.