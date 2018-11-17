ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть организаций, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым цифровым технологиям.

"Предлагаем подумать, над возможностью создания сети организаций, которые подготовят бизнес к использованию передовых технологий", — сказал он на заседании делового саммита АТЭС.

Говоря о важных направлениях сотрудничества в рамках АТЭС, премьер упомянул о развитии малого и среднего бизнеса и вовлечении женщин в экономическую деятельность.

Медведев заметил, что в России женщины занимают половину должностей финансовых директоров и треть должностей глав служб персонала и внутреннего аудита. Кроме того, по его словам, более трети малых предприятий также возглавляют женщины.