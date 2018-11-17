ПОРТ-МОРСБИ (Папуа-Новая Гвинея), 17 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерегает от потенциальных угроз, которые несет цифровая революция: нужно искать ответы на них.

Выступая на Деловом саммите АТЭС, Медведев отметил, что цифровая революция является "абсолютным благом с точки зрения общественного развития".

"Она открывает огромные возможности. При этом несет и потенциальные угрозы, как всякая революция — это и углубление неравенства и между людьми, и между странами, и всплеск безработицы, и вторжение в частную жизнь человека. И пока у нас у всех нет универсальных рецептов ответа на эти вопросы. Но их надо искать", — подчеркнул он.

Двухдневный саммит АТЭС открылся в субботу в Порт-Морсби.