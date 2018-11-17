ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — ПРАЙМ. Партнеры Российского фонда прямых инвестиций заинтересованы в инвестициях в проект цифровой инфраструктуры "Транснефть телеком", сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита АТЭС.

Он отметил, что объём инвестиций в проект на первом этапе составит несколько миллиардов рублей.

"РФПИ в ходе визита на саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее подтвердил интерес партнеров из Японии и Кореи к инвестициям в проект цифровой инфраструктуры "Транснефть телеком", — заявил журналистам Дмитриев, который является председателем делового совета АТЭС от России в этом году.

Он отметил, что проект предполагает прокладку около 1000 километров подводного высокоскоростного телекоммуникационного кабеля между Россией, Японией и Кореей и присоединение к существующим линиям связи компании Транснефть телеком" протяженностью более 16 тысяч километров, которые охватывают всю территорию России от Тихого океана до Западной Европы.

По его словам, в результате будет организован самый короткий маршрут связи — "цифровой мост", который соединит Европу и Азию через Россию и позволит передавать информацию между регионами в разы быстрее существующих альтернатив.