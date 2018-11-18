МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинеи впервые завершился без принятия декларации лидеров, передают агентства Франс Пресс и Ассошиэйтед Пресс.

Каждый предыдущий саммит АТЭС, начиная с самого первого в 1993 году, завершала декларация лидеров. Все они опубликованы на сайте организации.

Между тем, как рассказал председательствующий на встрече премьер принимающей стороны Питер О'Нил, письменное заявление будет выпущено по итогам саммита.