КАЗАНЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. Референдумы по введению самообложения сборами граждан проходят в Татарстане в воскресенье в 827 сельских и 17 городских поселениях, сообщают организаторы.

"В 844 поселениях 43 муниципальных районов проводятся референдумы по введению самообложения граждан, в том числе в 827 сельских и 17 городских поселениях. Программа самообложения в республике работает с 2013 года и действует по принципу софинансирования из бюджета в пропорции 4 к 1 – на 1 рубль населения направляется 4 рубля софинансирования из бюджета республики", — говорится в сообщении.

Сумма самообложения граждан, установленная для голосования на нынешних референдумах в Татарстане, составляет от 100 рублей до 2 тысяч рублей. Куда направить эти деньги, решают сами жители, преимущественно они идут на благоустройство, дорожное строительство, ремонт. В проведении местных референдумов в Татарстане задействованы 44 территориальные избирательные комиссии и свыше 1,6 тысячи участковых избирательных комиссий (58% от общего количества УИК республики).

В 2013 году референдумы состоялись в 93 поселениях республики, 2014 году – в 655, 2015 – в 799, 2016 – в 796, в 2017 году – в 856. Общий объем средств самообложения за 2013-2018 годы составил 806,9 миллиона рублей, из них 203,5 миллиона рублей было собрано в 2017 году. Собираемость средств граждан по итогам референдумов в 2015 году составила 87,9%, в 2016 году – 86,6%, в 2017 году – 86,9%.

По итогам 2017 года привлеченные средства самообложения граждан в Татарстане были направлены преимущественно на дорожные работы (51%), благоустройство территории поселений (20%), водоснабжение (10%).

В прошлом году 86% всех собранных в России средств самообложения было собрано в Татарстане. В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании по развитию местного самоуправления в Кирове, признал опыт Татарстана по проведению местных референдумов и организации самообложения граждан одним из передовых в стране и предложил распространить его и в других регионах.