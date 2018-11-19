МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Налогово-бюджетный маневр правительства РФ, предполагающий увеличение инвестиционных расходов бюджета и повышение ставки НДС с 2019 года, в среднесрочном периоде добавит около 0,2-0,3 процентного пункта к росту ВВП, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"С 2019 года правительством запланирован масштабный налогово-бюджетный маневр, включающий в себя увеличение бюджетных расходов, в основном инвестиционных, которое будет профинансировано, прежде всего, за счет повышения основной ставки НДС на 2 процентного пункта и временного снижения первичного сальдо бюджета относительно действующего бюджетного правила. Цель маневра – ускорить рост российской экономики, в том числе вывести на более высокий уровень ее потенциальный рост", — отмечает департамент ЦБ.

"Оценка последствий бюджетно-налогового маневра с помощью фискальных мультипликаторов позволяет ожидать, что в среднесрочном периоде маневр добавит примерно 0,2–0,3 процентного пункта к росту ВВП в среднем за год", — говорится в записке.

При этом аналитики отмечают, что фактический эффект может оказаться существенно выше расчетного в случае эффективного использования средств: качественного отбора инвестиционных проектов, активного сокращения издержек. В свою очередь сдерживающим фактором, по их оценке, может стать "сложившаяся в экономике ситуация близости к полному использованию ресурсов, снижающая эффективность их использования".

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%. В конце августа регулятор оценивал общий вклад повышения НДС в годовую инфляцию в коридоре от 0,6 до более чем 1,5 процентного пункта.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.