МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает дать право монополиям отказываться от неэффективных инвестпроектов, которые не будут иметь коммерческую эффективность, заявил глава департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, выступая на круглом столе в Госдуме.

"В рамках нашего подхода по формированию инвестиционных программ ключевым критерием становится экономическая эффективность, коммерческая эффективность инвестиций. Сейчас ни в одних правилах, ни у одной монополии нет критерия экономической или коммерческой эффективности инвестиций, по которым будут оценивать проект, прежде чем попасть в инвестиционную программу. Нужно дать право монополиям, это ведь не их внутренняя проблема, это проблема регулирования. Нужно дать право монополиям отказываться от инвестиционных проектов, которые в будущем не приносят доход", — заявил Вахруков.

Он отметил, что в ближайшие две недели министерство выйдет с инициативой о новом подходе по формированию инвестиционных программ монополий.

В частности, по его словам, можно отказываться от технологических присоединений в электроэнергетике, если они экономически нецелесообразны, и будущий потребитель не готов это оплатить.