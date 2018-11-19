МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник вечером растет, трейдеры отыгрывают заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что она добьется заключения соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.29 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2856 доллара с 1,2835 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару рос до 1,1452 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1414 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 112,49 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,29%, до 96,19 пункта.

Инвесторы продолжают следить за новостями из Великобритании. Так, британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в понедельник перед представителями бизнеса, заявила, что заключительный этап принятия соглашения по Brexit будет самым трудным, но, несмотря на это, она добьется заключения сделки. Она вновь подчеркнула, что одобренный правительством проект соглашения отвечает интересам бизнеса, и что она продолжит работу с ЕС над его деталями.

Вечером 14 ноября британское правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

Ранее в понедельник стало известно, что совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран поддержал со стороны союза проект соглашения об условиях Brexit. На 25 ноября намечен внеочередной саммит лидеров по этому вопросу.