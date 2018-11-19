МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Руководство Россельхознадзора планирует на следующей неделе провести встречу с представителями министерства сельского хозяйства Казахстана, говорится в сообщении российского ведомства.

"Руководство Россельхознадзора запланировало провести на следующей неделе встречу с представителями министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, ответственных за работу в части ветеринарного и фитосанитарного контроля. Такая договоренность достигнута в рамках проведенной сегодня встречи глав аграрных ведомств России и Казахстана — Дмитрия Патрушева и Умирзака Шукеева", — говорится в сообщении.

Служба добавляет, что в ходе запланированного совещания Россельхознадзор намерен проработать существующие вопросы в области ветеринарии и фитосанитарии.

В воскресенье Россельхознадзор сообщил, что с 20 ноября ограничивается транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США. Данная мера связана с существованием угрозы попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения.

Ведомство указывало, что такое развитие событий возможно по причине отсутствия в Казахстане внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем. В понедельник Минсельхоз Казахстана заявил, что не согласен с аргументами Россельхознадзора, на основании которых ведомство ограничивает транзит мяса птицы.