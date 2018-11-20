МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП.

Законопроект увеличивает доходы бюджета в текущем году на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей (на 1,3% ВВП) — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей (18,7% ВВП) при росте нефтегазовых доходов на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей, ненефтегазовых — на 292,5 миллиарда рублей.

Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей (16,6% ВВП). Профицит бюджета составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП, что обусловлено ростом нефтегазовых доходов. Помимо увеличения расходов, перераспределяются средства от сложившейся экономии по отдельным направлениям в объеме 131,7 миллиарда рублей. Дополнительные доходы и сэкономленные деньги распределяются по отдельным направлениям.

При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки правительства РФ, в том числе об увеличении имущественного взноса РФ в ВЭБ на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальнего Востока на 2,38 миллиарда рублей. "Это аэропорт "Хабаровск", завод по глубокой переработке сои в Белогорске и реализация проектов Фонда высоких технологий программы "Доступный кредит МСП", — поясняла в понедельник на заседании бюджетного комитета первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

Агентству по технологическому развитию предоставляется 50 миллионов рублей в виде субсидии. Фонду развития промышленности дополнительно выделяется 900 миллионов рублей, в том числе 800 миллионов — на выдачу льготных займов при реализации проектов по маркировке лекарственных препаратов. Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения увеличиваются на 1,085 миллиарда рублей в целях обеспечения конкурентности этих отраслей.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности при реализации комплексных инвестпроектов увеличиваются на 581,4 миллиона рублей. Общий объем субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промпродукции в целях импортозамещения повышается на 657 миллионов рублей. Размер взноса в капитал Объединенной судостроительной компании увеличивается на 61,6 миллиона рублей для реализации проектов лизинга пассажирских судов. Средства планируется направить на строительство скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Валдай 45Р", поясняла Нестеренко.