ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 20 ноября проведет заседание регионального правительства, на котором будут подведены первые итоги перехода региона на цифровое телевидение, сообщила администрация региона.

"Девятого ноября 2018 года Тверская область первой в России перешла на цифровое эфирное телевещание. С этого дня все жители Верхневолжья имеют возможность бесплатно смотреть 20 общероссийских каналов в цифровом качестве. Для 100%-ного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций", — говорится в сообщении. Уточняется, что 3 декабря в регионе будет отключено аналоговое телевещание.

Администрация региона информирует, что опыт перехода Тверской области на цифровое телевидение губернатор Игорь Руденя представил 15 ноября на заседании правительства РФ. Руденя рассказал, что власти проделали большую работу по информированию населения о предстоящем переходе на "цифру".

"Для оказания помощи жителям региона в подключении необходимого оборудования в Тверской области создано специальное волонтерское движение, в котором задействовано более 1000 добровольцев", — сообщают власти.

В регионе на многоквартирных домах устанавливают коллективные антенны для приема цифрового сигнала. Кроме того, правительство области приняло решение о возмещении гражданам с невысокими доходами затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 6 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Сейчас в регионе проводятся опросы населения, которые позволят определить количество домовладений, перешедших на прием цифрового сигнала. Ведется мониторинг обращений граждан для выявления и оперативного решения вопросов, возникающих при подключении к цифровому телевидению. Данные об этом будут озвучены на заседании регионального правительства 20 ноября, отмечают власти.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Готовность населения к переходу на цифровое вещание оценивается как высокая. По данным Минкомсвязи, техническая возможность приема цифрового вещания в России составляет сегодня 98,5%, вне зоны покрытия эфирного цифрового сигнала находятся 1,5% жителей РФ. Владельцы старых телевизоров должны будут приобретать специальные цифровые приставки для приема нового сигнала, при этом вопрос субсидий для социально уязвимых слоев населения на покупку оборудования будет решаться на уровне регионов. В стране на настоящий момент насчитывается свыше 70 миллионов телевизоров, которые принимают "цифру", а уровень официально проданных и заведенных приставок достигает 18 миллионов.