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КОММЕРСАНТ

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— Турецкий потоп — Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский Hilton — 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило во время этой церемонии с четырехтысячным залом.

— Реорганизация по запрещению химоружия — Россия не признает за ОЗХО новых прав определять виновных в его применении — Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования применения химоружия в Сирии и британском Солсбери.

— "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение — Компания перешла на адресные сделки — Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие изменения правил.

— Хакеры держат дистанцию — Удаленное банковское обслуживание уязвимо для хищений — Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается только проявлять предусмотрительность.

— Избушку поворачивают оценкой к людям — Минэкономики хочет приблизить данные кадастра к рынку — Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной.

— Тарифную реформу ЦБ подрезали — Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении расценок — Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге не должен превысить 1,5%.

— На самое главное лучше не тратить — По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными расходами в России являются общегосударственные — Бюджетные расходы по статьям "Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года они могут привести к снижению этого показателя.

— Российский бизнес недорогого стоит — Мониторинг делового климата — Российский предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления (МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", рассчитываемый на базе 19 индикаторов.

— Подъем без расписания — Плавдок ПД-50 достанут со дна Кольского залива, но непонятно, когда и как — В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее двух лет.

— Оргвыводы из победы — Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к повышениям и понижениям — Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники "Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он отвлекся на выборы в другом регионе.

— Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года — Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму — Власти Татарстана в связи с трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера.

— Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком — Основателя Hermitage Capital назвали организатором ОПС и отравлений — В понедельник стало известно о том, что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в организме господина Перепеличного яд растительного происхождения.

— Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях — Бывший агент ГУЭБиПК МВД получил заочный срок — К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими по делу "полицейского ОПС".

— К прямым налоговым преступлениям прибавляют всё косвенное — В СКР разработали новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов — Как стало известно "Ъ", для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют.

— ДТП по двойному счетчику — Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 процентов — Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского таксиста, попавшего в аварию,— 27 лет, стаж вождения — 5,5 года. Об этом свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим.

— Верховный суд просят отменить прейскурант на историю — Ученые судятся с Росархивом — Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального зала.

— Биньямин Нетаньяху удержал кабинет — Израиль пока избежал досрочных выборов — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности.

— "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" — Высокопоставленный индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией — В понедельник в Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений "Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван.

— 5G делят на троих — "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство — Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники обеспокоены риском ограничения конкуренции.

— "Будущее" оценили с учетом прошлого — Пенсионную группу Бориса Минца продали всего за миллиард — Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, миноритарием которой остается господин Минц.

— "Русский стандарт" укрепится коньяком — Roust запускает собственную марку в этой категории — Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико ("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка — в ней компания будет представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти не вырос.

— Кредитование пережило ожидания санкций — Граждане и компании больше не торопятся занимать — Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня—июля. По мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый экономический рост и повышение кредитных ставок.

— Биткойн становится более виртуальным — Его курс упал ниже $5 тыс. — В понедельник стоимость самой известной криптовалюты — биткойна — впервые с октября 2017 года опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс.

— АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку — Иностранные концерны станут привлеченными сторонами — Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi — в качестве привлеченных сторон, которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят.

— Из "Ленэнерго" вычитают тариф — Компания теряет доходы от Киришского НПЗ — Как стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%.

— Инвесторам подкинут "Кокса" — Компания задумалась о новых акционерах — Группа "Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого.

— Торговля районного масштаба — Девелоперы переходят на небольшие торгцентры — С начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с кризисом, но пока не находит понимания у покупателей — посещаемость небольших объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает.

— Лучше старых двух — Продавцы гаджетов расширяют trade-in — Объединенная компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать каналом сбыта краденых телефонов.

— Инвесторы скинулись на криптовалюту — Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 млн — Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают эксперты.

— Канал переключает кредитора — ОТР договаривается о займе в Росбанке — "Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк.

ВЕДОМОСТИ

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— В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений — Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде — Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга", говорится в сообщении ФТС России.

— Россия наконец признала гибель Магнитского убийством — Но обвинила в нем Уильяма Браудера — В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых документов.

— Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу — Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ — Протестная активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета гражданских инициатив (КГИ).

— Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику — Ее рост ускорится на 0,2–0,3 процентного пункта в год — Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную позицию регулятора).

— Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу — Новые нормы очистки воды угрожают их рентабельности и их производствам — С 2019 г. агропромышленные предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные сооружения.

— Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, конечно, помогает — Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын генпрокурора — Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый предпринимательский опыт.

— Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan — В четверг японская компания выведет его из совета директоров — Карлос Гон был арестован в Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 млн).

— Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы — У "РЕСО-гарантии" они были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% — "РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов подтвердил факт снижения тарифов.

— Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе — Сделка станет одной из крупнейших в этом году — Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой сделки нет, подчеркнул Менухов.

— Россия стала курить в разы больше контрабанды — Основная причина – слишком высокие цены на легальные сигареты — Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет (контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе нынешнего.

— "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" — Такие устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях — На российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель "М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева.

— "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях — В компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников авиаперевозчика — "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от "Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского приняты из-за негативных высказываний в адрес компании.

— Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников — И почему облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея — 33-летняя жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в месяц.

— Стал ли содержательным Петербургский культурный форум — Мероприятие запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и скандалом на вручении Европейской театральной премии — Выступая на открытии форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его "праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. рост в 100 раз. Это о многом говорит".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Весть о пропавшем — Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим — Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать "безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто — разъяснения нужны не мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом пропавшего.

— Люди на МКС — За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, встречали туристов и даже женились — Что такое Международная космическая станция сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских солнечных батарей. Рекордное количество модулей — шестнадцать. Для управления с Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 8 км/сек. За сутки — шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала эксплуатации без экипажа.

— Мамам выйдет прибавка — С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком — Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде социального страхования "Российской газете".

— Каждый полис в строку — На граждан заведут страховые истории — У россиян могут появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика".

— Взятка под честное слово — Гаишников стали обвинять в получении взятки на основании одних лишь показаний — Интересное уголовное дело передано в суд. Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны.

— Соединили берега — Завершено строительство морской части "Турецкого потока" — Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил российский президент.

— Донг дружит с рублем — Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим партнером России — Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных валют в торговых отношениях.

— Дела сердечные — Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению продолжительности жизни — Для достижения стратегической цели по увеличению продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была посвящена национальному проекту "Здравоохранение".

— Боевой порядок — Владимир Путин пообещал США ответные меры — Россия обеспечит развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической стабильности и коллективной безопасности.

— Белая метка — К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой маркировки — Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме "Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

— Далеко идущие планки — В России вырастет пособие по безработице — В России со следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию будут выделены безработные люди предпенсионного возраста.

— Суммы прописью — У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять лет — Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах".

— Самосознание — Известный возмутитель спокойствия общества — А.Б.Чубайс — выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет "войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность".

— Граммы в полете — Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на провоз ручной клади — В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа".

— Пикеты на дорогах — "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на топливо — Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко ошиблись.

— Следующая станция — Андромеда — "Яндекс" представил обновленную поисковую машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые ответы — они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска "Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты.

— Тереза — мать скандалов — У Лондона осталось шесть вариантов развития событий — Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий.

— Клиента не обидят — Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов — Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения.

— Интеллект для улиц — Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов — Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на фестивале "Зодчество".

— Женская доля — Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины — Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового портала SuperJob.

— Знакомые танки — В Индии проходят совместные с РФ учения — В понедельник на полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение "Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа России.

— Двери закрываются — Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте — Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Тесты с плюсом — Лидеров проверят на общие знания о России — Участникам конкурса "Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

— На опознание отца не пригласили — Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от эксперта 10 миллионов — В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила Клейменова. Его обвиняют в халатности — экспертиза, назначенная и подписанная Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным.

— Сто лет одиночества — Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой войне — В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается во вторник.

— Ода варежке — Запущен флешмоб, посвященный словам — В канун Дня словарей и энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на сайте деньсловаря.рф.

— Каждому по мягкому месту — В 2019 году в России начнут производить новые плацкартные вагоны — Во вторник РЖД представит модернизированный вариант плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве.

— Рай стал адом — Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни более 80 человек — Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в истории Калифорнии.

— Огонь — батарея — Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии — На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России.

— Гавань вне зоны доступа — Затонувший док в Мурманске решили поднять на поверхность — Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума "Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим доступа в гавань.

— Свобода по тарифу — СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за наличные — Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной исправительной колонии N 2.

— Говорят, не повезет — В Москве приостановил работу первый каршеринг — Один из операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход оператора не отразится на прогрессирующем рынке.

— Он много знал — Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского — В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного разоблачения.

— Мир в год Свиньи — Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со стратегической стабильностью на планете — В последние годы ситуация со стратегической стабильностью — этим термином принято называть уровень угрозы развязывания ядерной войны — быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, еще хуже, чем сейчас, — неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда.

— Азия: allegro vivace — Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам.

— Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках должников — Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми советами, как получить свое, минуя приставов.

— С начальства причитается — Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги — Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они ошиблись, убыток — за их счет.

— Помогут советом — Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций — Во вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России.

— Стены плача — В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам непригодное жилье — Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми плесенью, перекошенные рамы… Их очень трудно назвать пригодной для проживания площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность".

— Коч приплыл — Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи — Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на хранение, чтобы принять решение о реставрации.

— Лиса в мешке — Подземка требует соблюдать правила перевозки животных — По соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных следует перевозить по правилам.

— Двойная, сплошная — В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для общественного транспорта — В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов.

— Новобранцы в лампасах — В Западном военном округе появилась первая казачья рота — В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков — они составят первую в армии ЗВО казачью роту.

— ГИБДД просит света — Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники.

— Сухими не выйдут — Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд — Кемеровский областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды.

— Когда экскурсовод — Боярский — Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам Русского музея — Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты.

— Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" — Программа "Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе — театральных студиях.

— Килограмм отправили на пенсию — Единицы измерения перевели в физические константы — Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ) — килограмма, ампера, кельвина и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным физическим константам.

— Видит сквозь дым и туман — Сибирские ученые создали уникальный глаз — Эту разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике — самолетах, ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, особенно в нынешней политической обстановке.

— История вредительства — Набеги насекомых остаются в памяти деревьев — Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец.

ИЗВЕСТИЯ

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— Не в бровь, а в газ — Турция становится хабом для российского голубого топлива — Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции "Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты.

— Чужая доля — Участие иностранного капитала в банках упало до 15% — Доля нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки.

— Сбить со света — Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными ракетами — Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-Редут".

— Служба протокола — Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при оформлении ДТП — Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой занимается структура "Ростеха" — АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

— Всегда буду ядом — Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении — Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании.

— НАТО снова надо — Военный блок рассчитывает на диалог с Россией — Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия—НАТО остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не приемлет предварительных условий.

— АТЭС неродной — Организацию раскололи споры о судьбе ВТО — Итоговая декларация саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по окончании визита в Папуа — Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. "Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ.

— Льгота для "малышей" — Небольшие банки не будут собирать биометрию — Банки с капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои параметры, граждане автоматически становятся его клиентами.

— Чем лечиться будем — Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко — об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной маркировке — Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому игроку на рынке медицинских технологий — госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко.

— ВИЧ-карта — Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток на полгода — Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают общественники.

— Фильтруй аккаунт — Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов — Обязательный курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы.

— Инженерный БУМ — Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон даже в Заполярье — Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое главное — вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС — например, при спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты.

— Крутой "Бережок" — Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами — Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным целям — она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам.

— Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ — По данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли Госдума и Совет Федерации — Армия и Русская православная церковь традиционно пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента.

— В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году — Больше других нашей страной интересуются немцы — За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек.

РБК daily

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— Трубы прошли воду — Россия завершила строительство морской части "Турецкого потока" — По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект — замена "Южному потоку", проект которого был сорван из-за Евросоюза.

— Минорный рекорд — Доля пессимистов среди работающих в России финансовых директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе место — у санкций.

— Браудера направили на путь отравления — Генпрокуратура предъявила новые обвинения главе Hermitage Capital — Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового уголовного дела в отношении Уильяма Браудера — его подозревают в организации транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других своих сообщников.

— Бычий остров благородных девиц — На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны — В следующем учебном году на Бычьем острове в Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные инвестиции в сумму до 2 млрд руб.

— "Мечта" дошла до должников — Правительство Грузии пообещало списать кредиты 600 тыс. граждан — Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн.

— Мэй склонила промышленность к разводу — Британский бизнес поддержал правительственный вариант выхода из ЕС — Конфедерация британской промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в парламенте это не спасет, говорят эксперты.

— Переподготовка отправлена на переделку — Эксперты обнаружили недостатки в программе переобучения предпенсионеров — Экспертный совет при правительстве проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. Среди ее недостатков — отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза доступности рабочих мест для пожилых.

— Минус на минус дает небольшой плюс — Семь вопросов о влиянии бюджетного маневра на ВВП — Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК разбирался, почему это важно.

— Нелегальный дым коромыслом — Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост российского серого рынка сигарет — По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных городах она оказалась в разы выше.

— Плюс монетизация всей страны — Власти изучают возможность вознаграждения пользователей за применение их персональных данных — Пользователи имеют право получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что ускорит развитие рынка торговли данными.

— Билет во все концы — Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для путешественников — Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что это станет конкурентным преимуществом, верят не все.