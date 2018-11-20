МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Новые санкции США против двух российских компаний в связи с экспортом нефти в Сирию не нанесут ущерба российской экономике, поэтому ответных мер принимать не стоит, считает первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев (ЕР).

Ранее американский минфин сообщило, что США ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. В список санкций попали российские "Промсырьеимпорт" и КГК (Global Vision Group), иранская Tadbir Kish и шесть человек, включая Андрея Догаева, замдиректора "Промсырьеимпорта". Власти США подозревают, что эти компании способствуют скрытным поставкам иранской нефти в Сирию в обход санкций США. При этом США предупредили о значительном риске санкций против всех, кто помогает поставкам нефти в Сирию.

"Я надеюсь, что эти компании не являются участниками широкой международной деятельности, а именно созданы и специализируются для осуществления таких товарных операций, по которым могут возникнуть санкционные меры… Думаю, что подобные шаги не принесут ущерба российской экономике", — оценил Гутенев.

"И я думаю, что предпринимать какие-то ответные шаги, поскольку не будет ущерба, наверное, не стоит. Но стоит это записать себе на счета для памяти, чтобы впоследствии ни в коем случае не забыть недружественных шагов, а когда будет благоприятная ситуация, исходя из принципа взаимности вернуть долг, желательно с накопленными процентами", — добавил он.

Депутат считает, что долг в виде недружественных шагов следует возвращать тогда, когда за этим не последуют издержки для российской экономики или политики. Так, например, Россия могла бы действовать, исходя из принципа взаимности в ситуациях, при которых от ее голоса зависит исход того или иного принятия решения, считает он.

"Вопросы могут быть разные — начиная от выбора очередной олимпийской столицы, заканчивая голосованием по самым разным вопросам. Россия — член Совета безопасности ООН, и там, где чаша весов будет в общем-то уравновешена, а такое бывает нередко, российский голос должен исходить из принципов собственной заинтересованности", — сказал парламентарий.

Он также считает, что России стоит поучиться у Британии злопамятности, не забывая в отношении себя недружественных решений и страхуя тем самым от них впредь. "Россия, к сожалению, очень часто добра и отходчива и снисходительно забывает недружественные шаги, в том числе некоторых сопредельных государств, перекладывая ответственность с государства на ушедшее в небытие то или иное правительство", — сказал депутат.

"Что касается данной ситуации, я считаю, что это экстерриториальное распространение своих норм на абсолютно независимые государства, коими является и Иран, и Сирия, и Россия", — добавил Гутенев.