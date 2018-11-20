Добавлена информация после второго абзаца.

МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба (ФНС) за 10 месяцев 2018 года увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% — до 15,6 триллиона рублей, заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

"За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило 15,6 триллиона рублей, это на 22,9% выше соответствующего периода предыдущего года", — сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что этот показатель не учитывает рост основных ставок налогов. "К концу года мы ожидаем плюс четыре триллиона рублей", — отметил Мишустин.

Президент, заметив, что это хорошие показатели, поинтересовался, за счет каких налогов были поступления. "Надо сказать, что НДПИ, соответствующее (повышение цен – ред.) на нефть, сыграло свою роль, потому что повышение было от цены с 50 до 70 долларов за баррель, но если посмотреть в долю, то половина прироста — это ненефтегазовые доходы", — пояснил глава службы.

Кроме того, он добавил, что на прибыль компаний выросла на 30%, соответственно, фиксируется и рост поступления налогов на прибыль в объеме плюс 23%. "Если говорить о налоге на добавленную стоимость — плюс 14,1%, налог на доходы физических лиц — плюс 12,5%", — сказал Мишустин. По его словам, все поступления свидетельствуют о том, что все показатели федерального бюджета будут выполнены.

Глава ФНС обратил внимание на то, что количество проверок серьезно снижается. "345 миллиардов рублей поступило дополнительно за счет аналитических средств. В первую очередь, это система автоматизированного контроля за возмещением НДС. Мы сопрягли наши информационные системы с таможенной службой, и сегодня мы получаем по импорту товаров на территории РФ всю таможенную стоимость в нашу информационную систему", — пояснил глава службы.

Мишустин добавил, что, по аналитическим данным таможенной службы, было начислено за 2018 год около 77 миллиардов рублей без специальных проверок. Кроме того, по его словам, ФНС и ФТС обменялись системами управления рисками и ведут скоординированную деятельность.