МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Минсельхоз России проводит тендер на оказание услуг агента на проведение интервенций на рынке сельхозпереработки, максимальная (начальная) цена контракта составляет 981 миллион рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

В обязанности агента входит приобретение сельхозпродукции у производителей и организаций, осуществляющих переработку сельхозпродукции, произведенной на территории России, а также реализация этой продукции из интервенционного фонда. Кроме того, агент осуществляет организацию хранения, страхования и сохранности запасов интервенционного фонда.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 декабря. Итоги закупки планируется подвести 12 декабря.

В настоящее время функции агента выполняет Объединенная зерновая компания (ОЗК), которая была определена по итогам аналогичного конкурса. Контракт с ОЗК заканчивается в конце года.