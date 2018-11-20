БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 20 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин считает, что российские налоговая и таможенная службы должны договориться с зарубежными партнерами о получении от них объективных данным по стоимости товаров, идущих на экспорт в Россию.

"Нужно обязательно договориться с нашими инопартнерами, чтобы их таможенные органы давали нам объективные данные по стоимости товаров экспортеров в Россию. Чтобы мы вместе с таможней это могли учитывать", — сказал Путин на встрече с главой ФНС России Михаилом Мишустиным.