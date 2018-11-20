БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба РФ предлагает во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день подготовлен законопроект, который принят в Государственной думе, о проведении эксперимента в четырех регионах РФ — Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область – о новом режиме налога на самозанятых, или налога на профессиональный доход", — рассказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом он обратил внимание на то, что это не увеличение фискальной нагрузки, а одна из возможностей для налогоплательщиков, которые попадают под определение самозанятых, использовать такой режим. "Мы считаем, что в этот период проведения эксперимента, Владимир Владимирович, и просили бы вашей поддержки, хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, а потом доложить вам обо всех нюансах, которые будут обнаружены", — сказал Мишустин.

Президент поддержал эту идею. "Ну конечно", — сказал Путин.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять не чаще одного раза в год.

На режим нового налога смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.