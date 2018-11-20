БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба контролирует через онлайн-кассы оборот торговли в РФ на 2,5 триллиона рублей в месяц, заявил глава службы Михаил Мишустин.

"За этот период более 839 тысяч налогоплательщиков установили кассовые аппараты, их в стране теперь 2,3 миллиона, это в два раза превышает парк до реформы, то есть бизнес принял эту технологию", — сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня примерно где-то 2,5 триллиона рублей в рознице в месяц контролируется с помощью этой системы", — сказал глава ФНС.