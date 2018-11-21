(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— К нацпроектам предъявлены госпретензии — Госсовету предлагается признать реализуемыми только четыре из них — Рабочая группа Госсовета накануне его заседания 23 ноября сформулировала замечания и претензии к приоритетным национальным проектам. Один, жилищный, при выделяемых на него объемах финансирования признан неисполнимым, четыре — исполнимыми, от прямой оценки остальных девяти регионы, чье мнение о нацпроектах и будет выясняться на Госсовете, уклонились. Одна из главных проблем — системная несовместимость принципа "достижения целевых показателей" в нацпроектах и системы нормативов, на которой строится деятельность государства сейчас.

— Поставки нефти в Сирию подвели под санкции — США ввели ограничительные меры против двух компаний и одного физического лица из России — Во вторник, 20 ноября, США ввели санкции против двух компаний из РФ — Global Vision Group ("Глобал вижн груп") и "Промсырьеимпорт" — по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. В черный список попал также первый заместитель гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев. По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, речь идет о противодействии "сложной схеме, которую Иран и Россия использовали для поддержки режима (президента Сирии — "Ъ") Башара Асада и снабжения (Тегерана — "Ъ") средствами для иранской злонамеренной деятельности". В Вашингтоне предупредили, что под санкциями могут оказаться все, кто участвует в поставках нефти в Сирию.

— ОАО РЖД наставляют на пункт истинный — Бизнес предложил новые варианты повышения тарифа — Несмотря на согласование правительством и ФАС тарифа ОАО РЖД до 2025 года, прения в отрасли продолжаются. Недовольная экспортной надбавкой промышленность предложила два новых варианта пересмотра тарифной формулы для финансирования инвестиций ОАО РЖД, которому не хватает 390 млрд руб. В одном из вариантов тариф в 2019 году растет на 1 процентный пункт (п. п.), остальные средства монополия доберет за счет повышения на 6,5% ставки на перевозку контейнеров. Второй — дополнительный рост тарифа в 2020 году еще на 0,52 п. п. Вместе с повышением уже имеющейся надбавки до 1,9% это даст свыше 300 млрд руб. Аналитики полагают, что частные повышения тарифа для экспортеров более справедливы с учетом хорошей конъюнктуры и девальвации рубля.

— Желудочно-кишечная инспекция — Аналитики обнаружили рост продаж лекарств от диареи — Теплая осень и, как следствие, затянувшийся сезон продажи бахчевых сыграл на руку производителям препаратов от диареи. В октябре по всей стране таких лекарств продано на 10% больше, чем год назад. Больше всего — на 15% — объемы реализации выросли в Москве, подсчитали аналитики Proxima Research. Обе эти ситуации нетипичны. Традиционно в октябре начинается спад спроса на препараты от кишечных инфекций. А по продажам лидируют регионы на юге страны из-за концентрации внутреннего турпотока.

— Цифровые налоги в полную силу — ФНС завершает 2018 год с новыми рекордами по сборам, видимо, одним из лучших за последнее десятилетие — ожидаемый рост сборов в реальном выражении повторит динамику 2017 года и составит 114,1%. Большая часть проектов ФНС прошлых лет в 2018 году уже работает на проектной мощности. В 2019 году служба напрямую подойдет к проектам, способным совмещать для налогоплательщиков контрольные и консалтинговые функции.

— Зарплаты растут переменными успехами — Фиксированная часть зарплат российских сотрудников сокращается с 2012 года — Доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и последние пять лет она снижается, полагают исследователи ВШЭ. Сейчас меньшая доля фиксированной зарплаты характерна скорее для компаний с большим количеством работников (77,5), чем с меньшим (около 80%), а также больше для государственных предприятий (78,4%), чем для иностранных компаний (84,7%). В то же время ни финансовое положение фирмы, ни наличие в ней профсоюза не оказывают влияния на структуру зарплат работников.

— Стройка разминулась с капвложениями — Мониторинг инвестиций — Объемы жилищного строительства, которые сокращаются последние полгода, в октябре снизились на 14,7% в годовом выражении, сообщил Росстат. В целом за десять месяцев снижение составило 3,6%. Во многом падение вызвано снижением объемов ввода многоквартирных домов (на 15% за три квартала). Впрочем, по прогнозам "Дом.РФ", к концу года можно ожидать ввода более 50 млн кв. м, что обеспечит рост до 8%.

— Контракт на кончике "Иглы" — Индия и Россия могут заключить крупную сделку по ПЗРК — Россия выиграла в тендере на поставку индийским вооруженным силам ПЗРК "Игла", обойдя конкурентов из Швеции и Франции. Сумма потенциальной сделки оценивается в $1,5 млрд, но для ее твердого подписания потребуются отдельные переговоры. Во вторник же подтвердилась информация о подписании твердого контракта на пару фрегатов проекта 11356, что принесло России еще $950 млн. Вкупе с ранее подписанным соглашением по зенитным ракетным системам С-400 (порядка $5,5 млрд) Индия в 2018 году может вновь стать одним из ведущих российских партнеров по объему заказов вооружения.

— Санкции ждут детей — С какими проблемами столкнутся наследники граждан РФ, попавших в американские списки — Наследники фигурантов санкционного списка США "неизбежно столкнутся с трудностями перехода" к ним прав на американские активы и имущество своих родителей, говорится в докладе Pen & Paper. Для распоряжения заблокированным имуществом потребуется добиться исключения умершего лица из списка. Эта процедура может растянуться на годы, отмечается в исследовании.

— Олегу Кожемяко очищают бюллетень — Повторные выборы в Приморье теряют кандидатов — Избирком Приморского края намерен отказать в регистрации как минимум четырем кандидатам в губернаторы в назначенных на 16 декабря повторных выборах. В избирательном бюллетене, в частности, не будет Олега Митволя и поддерживаемого коммунистами самовыдвиженца Андрея Ищенко, едва не победившего на сентябрьских выборах. Он не проходит муниципальный фильтр. В руководстве КПРФ не исключают, что теперь будут выступать "против всех кандидатов и фиктивных выборов", но поддерживать господина Ищенко не собираются.

— Подсудность влиятельных обвиняемых породила особые мнения членов Конституционного суда — КС обвинили в изобретении "нормы-фантома" — Двое судей Конституционного суда (КС) жестко раскритиковали постановление КС по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. КС разрешил Верховному суду (ВС) передавать по ходатайству Генпрокуратуры в другие субъекты РФ дела влиятельных обвиняемых при отсутствии для этого оснований в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК). Судья Юрий Данилов считает, что КС "признал конституционной несуществующую норму УПК". А судья Сергей Казанцев заявил, что произвольная смена подсудности приведет к "избирательному правосудию" и нарушению Конституции.

— Примирителя Сирии обвинили "по ощущениям" — Генералу Минобороны вменяют мошенничество как лицу Академии Генштаба — Как стало известно "Ъ", фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков. Генерал-лейтенант, занимающий сейчас должность заместителя начальника Военной академии Генштаба, обвиняется в том, что за три года похитил 6 млн руб. при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой. Защита господина Чваркова утверждает, что их клиент к инкриминируемому деянию непричастен, а следствие никаких прямых доказательств его участия в хищениях не представило.

— Мосгорсуд подчистил за Мещанским — Условное наказание за хищения из Банка Москвы в апелляции стало реальным — Вчера, по данным "Ъ", Мосгорсуд, рассмотрев апелляционное представление Генпрокуратуры, отправил в СИЗО экс-главу компании "Премьер Эстейт" Светлану Тимонину, признанную виновной в пособничестве бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, растратившим более 12 млрд руб.

— В деле "Роскреда" появилась взятка — Сотрудники ФСБ задержали двух следователей СКР — Сотрудники ФСБ по подозрению во взяточничестве задержали следователей по особо важным делам ГСУ СКР Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Оба последнее время участвовали в расследовании уголовных дел, связанных с махинациями в банке "Российский кредит". По данным источников "Ъ", взятка могла быть связана с решением вопроса о снятии арестованного в рамках дела имущества.

— Юрий Чайка высказал свое экспертное мнение — Законность исследований подчиненных Александра Бастрыкина поставили под сомнение — Генпрокурор России Юрий Чайка напомнил председателю СКР Александру Бастрыкину о том, что его ведомство не имеет права самостоятельно проводить судебно-медицинские экспертизы (СМЭ) по уголовным делам. Криминалистический центр СКР является одним из мощнейших в стране, постоянно расширяется и обновляется. Однако формально работающие в нем эксперты не имеют права на СМЭ, так как не являются медработниками, да еще и находятся в служебной зависимости от руководства СКР, что также запрещено законом.

— Патриотические испытания — Родителей школьников готовят к формированию гражданской позиции — Родителям учащихся второго класса одной из новосибирских школ раздали анкеты с вопросами о том, как они воспитывают у детей патриотизм. Как следует из опубликованных в интернете копий анкет, родителей опросили "в целях совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в образовательной организации". Ранее "Ъ" сообщал о скандале со школьными анкетами о патриотизме, который разгорелся в Санкт-Петербурге весной этого года. Теперь патриотическое воспитание школьников уже включено в некоторых регионах в расписание уроков.

— Техосмотр витает в облаках — В Госдуме готовятся внести поправки в процедуру ТО — Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки к закону о техосмотре транспортных средств. Документ, подготовленный Минэкономики, вводит видеофиксацию процедуры ТО, обязывает МВД хранить собранные данные в облачном хранилище, а также делает диагностическую карту электронным документом. Контролировать деятельность операторов ТО будут МВД и страховщики. Последних вчера неожиданно раскритиковал глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

— Московский мусор складывают в долгий ящик — Для столицы и двух других городов предлагают отодвинуть сроки перехода на новую систему обращения с отходами — Госдума одобрила в первом чтении законопроект, отодвигающий для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сроки перехода на новую систему обращения с отходами до 2022 года. Авторы инициативы объясняют это исключение тем, что в границах этих городов запрещено создавать свалки, поэтому чиновникам приходится заключать договоры с другими субъектами, для чего требуется много времени. Так, сейчас столичные власти ведут переговоры с Московской, Калужской, Архангельской, Тульской и Владимирской областями по вывозу в эти регионы московского мусора. Собеседники "Ъ" полагают, что поправки подготовлены специально для Москвы: в двух других городах нет проблем с переходом на новые правила.

— Японцы вступили в территориальный спор сами с собой — Часть населения готова на уступки, а верхушка правящей партии — нет — Смягчение позиции премьера Японии Синдзо Абэ по поводу Курильских островов грозит вызвать раскол в элитах и обществе. Граждане Японии продемонстрировали свою поддержку предложению господина Абэ решить территориальный вопрос с Россией поэтапно, на основе декларации 1956 года. Это следует из опросов, проведенных газетами Asahi Shimbun, Sankei Shimbun и телеканалом Fuji. Против выступил генсек правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи, назвав изменение позиции страны "недопустимым". Активисты на Сахалине тем временем начали сбор подписей против любых форм территориальных уступок Японии.

— "Говорить о российском вмешательстве — значит немного упрощать ситуацию" — Посол Испании в России о разнице в интерпретации двусторонних проблем — Заявление министров иностранных дел России и Испании Сергея Лаврова и Жозепа Борреля о создании двусторонней группы по кибербезопасности, прозвучавшее на недавней совместной пресс-конференции в Мадриде, вызвало целый ряд толкований и оценок. О том, что имел в виду испанский министр, запрещалось ли российским военным кораблям заходить в порты королевства, и вмешивалась ли Москва в события в Каталонии, корреспонденту "Ъ" Павлу Тарасенко рассказал в своем первом интервью для российских СМИ новый посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама.

— "Юнистрим" покидают банки — Хакеры подорвали доверие партнеров к системе — Взлом хакерами банка "Юнистрим" и рассылка вредоносных вложений с почты его сотрудников партнерам банка вынудили их ограничить контакты. Ряд контрагентов приостановили сотрудничество до окончания расследования, некоторые разорвали договоры. Эксперты говорят об угрозе ухода "Юнистрима" с рынка, а в Госдуме задумались о формате "принудительного лечения" — поправках, которые обяжут банк в случае инцидента привлекать к расследованию специалистов ЦБ и правоохранителей, чтобы не допустить заражения других.

— Мошенники пробили базы — Аналитики зафиксировали рост цен на украденные персональные данные — По данным DeviceLock, за этот год сильно выросла стоимость услуг по "пробивке" абонентских и банковских данных в "теневом интернете", тогда как стоимость баз данных и сканов документов почти не изменилась. Эксперты затрудняются однозначно ответить, с чем это связано, однако полагают, что дело в росте риска для таких продавцов из-за операций правоохранительных органов по борьбе с ними.

— Интернет-торговля снимает барьеры — Экспортеры предложили упростить продажи за рубеж — Как стало известно "Ъ", онлайн-экспортеры, среди которых eBay, Farfetch, а также Российский экспортный центр, предложили поправки к Налоговому кодексу для упрощения процедур продажи товаров за рубеж. Основными направлениями онлайн-экспорта из России участники рынка называют Белоруссию, США и Казахстан.

— Работа вместо долга — МФО предлагает должникам стать сотрудниками — Снижающийся уровень платежеспособности граждан побуждает кредиторов искать новые способы возврата долга. Одной из таких новаций является трудоустройство неплательщиков на работу в микрофинансовую организацию (МФО), выдавшую заем, чтобы погасить образовавшийся долг. ЦБ и правозащитники поддерживают данную инициативу, однако участники рынка сомневаются в ее эффективности.

— Deloitte отреклась от проблемного клиента — Аудитор отозвал заключение по Пробизнесбанку — Как стало известно "Ъ", один из аудиторов "большой четверки", Deloitte, отозвал свое положительное заключение по Пробизнесбанку, выданное незадолго до отзыва у него лицензии. Это может быть связано с уголовными делами в отношении экс-руководства банка. Такой отзыв — крайне редкая и экстраординарная ситуация. В России известен лишь один подобный случай, когда в 2007 году PwC отозвала свои заключения по ЮКОСу. По мнению юристов, так аудитор пытается снизить собственные риски и помогает следствию "избавиться от внешней легитимности действий менеджмента банка".

— Курьер вернулся — Граждане снова переводят накопления — Кампания 2018 года по переводу гражданами пенсионных накоплений резко ускорилась в октябре. За месяц было подано более 280 тысяч заявлений о смене страховщика, в восемь раз превысив показатель сентября. Вновь ожил канал подачи документов курьерами, который несет наибольшие риски фальсификации обращений граждан. Пенсионный фонд России (ПФР) стал толерантнее относиться к такому способу подачи заявлений под давлением игроков, которые стремятся сдать в фонд скопившиеся у них заявления, считают эксперты.

— Нефть подвела техника — Цены на топливо упали без фундаментальных причин — Во вторник стоимость североморской нефти Brent обновила девятимесячный минимум, опустившись ниже уровня $62 за баррель. Впрочем, снижение носит технический характер, и его глубина будет зависеть от данных по запасам нефти в США.

— У трубников повысится давление — "Газпром" хочет сэкономить на новых стройках — "Газпром" все активнее привлекает производителей труб большого диаметра (ТБД) к разработке продукции для сверхвысоких давлений. "Северсталь" планирует наладить выпуск таких труб к 2023 году, опытные образцы к 2022–2024 годам ранее обязалась представить группа ЧТПЗ и уже сделала ОМК. "Газпрому" высокопрочные трубы нужны для экономии при строительстве и эксплуатации новых месторождений на Ямале. А трубникам предварительные договоренности с монополией гарантируют сбыт и понятные правила игры, указывают эксперты.

— БСК меняет соду на металл — Она попытается стать заменой "Крымскому титану" — Башкирская содовая компания (БСК), основные мощности которой по выпуску соды могут остановиться из-за отсутствия сырья, хочет запустить с Казахстаном заводы по производству диоксида титана и оксихлорида циркония. В случае реализации проекта стоимостью свыше $900 млн БСК может заместить производство проблемного "Крымского титана" и полностью покрыть внутренний спрос на эту продукцию. Но компании нужно не только найти финансирование, но и выдержать конкуренцию с импортом из Китая.

— Аэродромам не хватило чемпионата мира — На их реконструкцию нужно найти 107 млрд руб. — Авиационные власти РФ столкнулись с острой нехваткой средств на реконструкцию региональных аэродромов. Программа их восстановления профинансирована на 37,2%, и Росавиация запросила у Минфина дополнительное финансирование на шесть лет в размере 107,4 млрд руб. Источники "Ъ" замечают, что ряд проектов был отложен на время подготовки к ЧМ-2018 по футболу, хотя аэродромам требуется реконструкция. Эксперты считают, что при нехватке средств пострадают в первую очередь небольшие аэродромы, не связанные с частными инвесторами.

— Книготорговцам предложили окультуриться — Минкульт предложил разместить магазины в театрах, музеях и библиотеках — В комитете Госдумы по культуре обсудили законопроект о господдержке книжных магазинов, разработанный Минкультом. Согласно документу, книготорговцы смогут на льготных условиях арендовать помещения в театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры. Но в отличие от самих участников рынка, в Госдуме не считают, что подобные меры помогут независимым продавцам книг.

— Зерно высыпают в маркетплейсы — Торговля им начала вестись с помощью цифровых технологий — Цифровизация торговых операций дошла и до российского рынка зерна. Платформа Smartseeds совладельца группы "Гута" Артема Кузнецова начала не только оказывать услуги по доставке зерна, но и выступать в качестве маркетплейса. Входящий в АФК "Система" агрохолдинг "Степь" стал его первым клиентом.

— "Эльбрус капитал" занялся обстановкой — Он купил онлайн-магазин по продаже мебели у Westwing Group — Немецкая Westwing Group продала инвестиционной компании "Эльбрус капитал" свой онлайн-магазин, торгующий дизайнерской мебелью и предметами декора в России и Казахстане. Сумма сделки, по оценкам экспертов, могла составить до 1,2 млрд руб. Новый собственник намерен инвестировать в дальнейшее развитие интернет-ритейлера.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кремль ничего не придумал для выборов в Приморье — Протестного кандидата банально не зарегистрировал крайизбирком — Краевой избирком Приморья отказал в регистрации на выборах губернатора Приморья (они пройдут 16 декабря) депутату законодательного собрания от фракции КПРФ Андрею Ищенко. Ищенко шел самовыдвиженцем, для регистрации нужно было собрать 140 подписей муниципальных депутатов из 26 районов. Он сдал 147, избирком забраковал 13 из них. В избиркоме также сообщили, что Ищенко не предоставил сведения об имуществе и неправильно указал свой статус в организации "Дети войны".

— Минюст раскритиковал процессуальные стандарты Европейского суда по правам человека — Кризис в отношениях Москвы с институтами Совета Европы нарастает — Замминистра юстиции, представитель России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин раскритиковал процессуальные подходы суда. По его мнению, суду в Страсбурге, который называет себя "совестью Европы", есть чему поучиться у национальных судов любой из стран – участниц Совета Европы (СЕ), прежде чем указывать национальным правовым системам на их недостатки. Об этом Гальперин заявил, выступая на конференции, посвященной программам СЕ в России.

— Верховный суд США заблокировал антииммигрантский приказ Трампа — Но караван беженцев в Мексике уже не столь актуален для президента, как до выборов — Окружной суд Сан-Франциско временно приостановил исполнительный приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, пересекающим южную американскую границу. Соответствующий иск поступил от двух влиятельных НКО – Американского союза защиты гражданских свобод и Центра конституционных прав.

— Росстат обнаружил в России инвестиционный бум — Больше его не заметил никто – ни экономисты, ни Минэкономразвития — Судя по новым данным Росстата, в III квартале российская экономика пережила настоящий инвестиционный бум. За девять месяцев, по оценке статистической службы, инвестиции выросли на 4,1%. Значит, за III квартал – примерно на 5,5% после 2,8% во втором и 3,6% – в первом, оценивает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. На 5,2%, более скромен в оценке директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

— Минфин снова попробует продать ОФЗ на 20 млрд рублей — Спрос, в том числе со стороны нерезидентов, восстанавливается — В среду, 21 ноября, Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ по 10 млрд руб — трех- и шестилетний. К закрытию вторника они торговались на Московской бирже с доходностью 8,3 и 8,61% годовых соответственно.

— Госдума дала ВЭБу новое имя — И новый механизм финансирования на 300 млрд рублей — Правительственный законопроект, расширяющий полномочия и финансирование ВЭБа, одобрен Госдумой во втором, ключевом чтении. Сама госкорпорация сменит имя на "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ".

— Руководитель ФНС: Пресловутого давления налоговой службы не существует — Михаил Мишустин рассказывает, как встроиться в повседневную жизнь людей и сделать уплату налогов незаметной — Налоговую службу в правительстве и Кремле называют курицей, несущей золотые яйца, которая так выручила бюджет в период острого кризиса и от которой государство ждет все больше денег. Что удивительно, бизнес, с которого налоговики собирают эти деньги, в целом хвалит работу ведомства, в отличие от прошлых лет, когда процветали налоговые схемы. И это при ужесточении контроля за трансфертными ценами, офшорами, банкротствами, НДС, ритейлом, зачистках схем на разных рынках и усилении ответственности владельцев бизнеса. Оказалось, что прозрачность правил, хоть и жестких, и удобные процедуры бизнес действительно предпочитает непредсказуемости, пусть и позволяющей сэкономить на расчетах с государством.

— МТС получила 37 млрд рублей убытка — Компания зарезервировала 56 млрд рублей в связи с антикоррупционным расследованием ее деятельности в Узбекистане — Российские сотовые операторы продолжают расплачиваться за коррупцию в Узбекистане. Вслед за Veon и Telia к штрафам готовится МТС: она зарезервировала 56 млрд руб и получила убыток в III квартале.

— Ford Sollers может в декабре досрочно остановить два автосборочных завода — Ранее компания уже отправила в простой до Нового года автозавод в Набережных Челнах — Ford Sollers вслед за заводом в Набережных Челнах может в декабре досрочно остановить и два других автосборочных предприятия. Часть сотрудников отправятся в коллективный отпуск.

— В России запускается единая система учета онлайн-просмотров фильмов — Правообладатели считают, что это позволит им больше зарабатывать в интернете — Российские продюсеры добились, чтобы местные онлайн-кинотеатры в ближайшие месяцы начали использовать аналитическую компанию Nielsen для подсчета интернет-просмотров фильмов, рассказали "Ведомостям" сотрудники пяти медиакомпаний. Продюсеры и прокатчики недовольны тем, как сейчас онлайн-сервисы предоставляют данные по просмотрам и покупке контента, объясняют собеседники "Ведомостей". Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая объединяет подавляющее большинство производителей контента в России, даже попросила вмешаться в ситуацию Минкомсвязи, говорят они: 16 ноября замминистра связи Алексей Волин провел совещание по этому вопросу с медиакомпаниями и онлайн-сервисами.

— Акционер Альфа-банка оказался совладельцем крупнейшего в России производителя молока — Молочная отрасль — одна из самых рентабельных в сельском хозяйстве — Владельцем 16% акций холдинговой компании группы "Эконива" немецкого бизнесмена Штефана Дюрра, Ekosem-Agrar, оказалась кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-банка. Это следует из кипрского и немецкого реестров компаний, а также данных самого банка.

— Один из крупнейших покупателей самолетов SSJ100 подал иски к их производителю — Государственная транспортная лизинговая компания требует 500 млн рублей за срыв поставок лайнеров — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, единственный акционер — Минтранс России) в конце октября и начале ноября подала два иска к "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС) на 349 млн и 160 млн руб, говорится на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть исков не раскрывается.

— Держатели дефолтных бондов Russian Standard собрались в суд — Их шансы взыскать залог – 49% банка "Русский стандарт" — невелики — Кредиторы Russian Standard Рустама Тарико во главе с "Мириад рус" спустя год после дефолта попытаются в суде изъять залог — 49% банка "Русский стандарт".

— Акционеры не хотят платить топ-менеджерам — И реже выбирают в советы тех директоров, которые ранее соглашались платить — Чрезмерные вознаграждения топ-менеджеров становятся предметом все более пристального внимания в Европе, а инвесторы протестуют против больших выплат и голосуют против переизбрания в советы директоров тех представителей, которые прежде одобряли огромные бонусы правлению компании и не собираются менять свое отношение в будущем.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— В аварийном порядке — Сергей Степашин: До конца года из непригодного для проживания жилья должно быть расселено 12 тысяч человек — За шесть лет планируется расселить из аварийных домов более полумиллиона человек. Это большой город! Какие дома попадут в новую программу и в каких регионах люди до сих пор ютятся в бараках? На эти и другие вопросы наших читателей на "горячей линии" в "РГ" ответил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

— Мучители из соцсетей — Как защитить учителей и учеников от озлобленного общества, вооруженного интернетом — Буллинг, взаимные оскорбления и унижения, физическое насилие… Когда школа превратилась в арену для взаимной травли? Почему учитель, который когда-то для многих семей был родным и близким человеком, превратился в мучителя?

— Сорвали банк — Открывать счета для взносов сможет правление садоводческого товарищества — Открыть счет садоводческого или огороднического товарищества в банке станет проще. Сделать это сможет правление СНТ, а не общее собрание.

— Ни в одном глазу — Липецким чиновникам запретили общаться по Skype — В администрации Липецкой области ограничили использование сервиса для видеозвонков Skype. С начала недели с документом, в тексте которого значится такая "рекомендация", начали знакомить каждого чиновника, сославшись на требования безопасности. В администрации заявили: уверенности в том, что передаваемая посредством сервиса информация не станет доступна третьим лицам, нет.

— Пол зарплаты — Во Франции будут штрафовать компании, где женщины получают меньше мужчин — Если верить подсчетам феминистской ассоциации "Les Glorieuses" ("Славные"), то работающие француженки, начиная с послеобеденного времени, а точнее с 15 часов 45 минут 6 ноября текущего года трудятся бесплатно. Почему? Да потому, что они в целом зарабатывают, и это данные Евростата, на 15,2 процента меньше мужчин. Чтобы ликвидировать такое неравенство, французский парламент еще в сентябре принял закон, названный "Профессиональное будущее". Так вот, в нем записано, что с 1 января 2019 года предприятия с числом работающих более 250 человек обязаны обеспечить условия, при которых женщины будут получать столько же, сколько мужчины при исполнении идентичных функций или тех, что требуют такой же квалификации. Что касается компаний, где занято от 50 до 250 человек, то им дана отсрочка на 12 месяцев — до 1 января 2020 года.

— Армейский расчет — Владимир Путин пообещал США ответные меры — Россия обеспечит развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической стабильности и коллективной безопасности.

— Вся жизнь в служении — Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения — Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 72 года. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили Предстоятеля РПЦ с днем рождения.

— Свой предел — Установлены индексы повышения тарифов ЖКХ — Правительство установило предельные индексы повышения тарифов на коммунальные услуги, выше которых регионы не смогут поднять их в 2019 году.

— Начальник гуляет на свои — Чиновникам запретят отдыхать и развлекаться за чужой счет — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет инициатив, вносящих коррективы в антикоррупционные правила. Чиновникам пропишут список разрешенных подарков, но при этом добавят запретов.

— Смета для пенсий — Госдума утвердила бюджеты социальных фондов — Госдума окончательно приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов. В расходной части бюджета учтены все решения, направленные на совершенствование пенсионного законодательства.

— Кто вошел — Президент обновил наполовину состав Совета по культуре — Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при главе государства по культуре и искусству. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

— Армия в цене — Владимир Путин рассказал о темпах переоснащения войск современным оружием — Владимир Путин заявил о масштабном переоснащении Вооруженных сил. На разработку и серийный выпуск современного оружия и военной техники только в этом году выделено около 1,5 трлн рублей. При этом на ряде предприятий задания гособоронзаказа не исполняются в срок, констатировал президент и предложил проанализировать причины таких сбоев.

— Слово — за дело — Зарегистрированы первые кандидаты в губернаторы Приморья — Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко официально зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Приморья, сообщила секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

— Пассажиров поставят на поток — Россияне смогут путешествовать по сквозному билету — В России намерены создать условия для сквозного проезда, когда пассажир покупает один билет на несколько видов транспорта. Этот проездной документ будут принимать все перевозчики — автобусные, железнодорожные и т.д.

— Благо минус — Определен порядок отказа от депутатской пенсии — У депутатов и сенаторов появилась возможность отказаться от надбавок к их пенсиям. Закон об этом недавно подписал президент, а теперь министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, которое определяет, как парламентарии могут применить свое право на практике.

— Наследник первой очереди — Правительство обсуждает возможность передачи усадеб в собственность инвесторам — Правительство обсуждает меры поддержки инвесторов, которые вложатся в восстановление усадеб.

— У вас курс отклеился — Инвесторы разочаровались в биткоине и обрушили его котировки — Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — продолжает падать. Его позиции подтачивают накопленный негатив от нереализованных ожиданий инвесторов, а также ряд новостей. Спекулятивный ажиотаж, еще прошлым летом поднимавший курс биткоина до заоблачных 20 тысяч долларов, спал, а его восстановление, если оно состоится, — вопрос долгосрочной перспективы, считают аналитики.

— Сосиске пропишут ДНК — Качество продуктов можно будет проверить в цифровой базе — Проверять состав продуктов питания будут с помощью изотопного анализа и ДНК-идентификации. Ученые создают цифровую матрицу эталонных продуктов, с которой станут сравнивать образцы товаров на рынке. Только так в современных условиях можно выявить подделки, считают эксперты. "К концу следующего года мы увидим работающую систему в зоне напитков. Ее можно будет тиражировать на другие отрасли", — пояснил завкафедрой качества и безопасности пищевых продуктов МГУТУ им. К.Г.Разумовского Арам Галстян. Технологией смогут воспользоваться контролирующие госорганы. Товар сначала будет проверяться по общим показателям, а если появятся сомнения, добавится изотопный анализ и ДНК-технологии, указывает эксперт.

— Судью пытались купить — Мошенники разыграли спектакль — Химкинский горсуд Подмосковья вынес обвинительный приговор группе мошенников, в которую входили два бывших столичных чиновника.

— Зенитки под куполом — Эксперты обсуждают возможность оснащения Воздушно-десантных войск России комплексами ПВО-ПРО и вертолетами. О таких планах на встрече с военными атташе зарубежных государств заявил замкомандующего ВДВ Александр Вязников.

— Особо тяжкие металлы — За контрабанду драгоценностей с 24 ноября начнут сажать в тюрьму — С 24 ноября в России ужесточается наказание за контрабанду драгоценных металлов и изделий из них: если раньше за это грозил штраф, то теперь для "золотых курьеров" будет действовать уголовная ответственность, сообщила Федеральная таможенная служба. Занижение стоимости, отказ от декларирования купленных за рубежом ценностей или дорогих часов теперь может нести очень серьезные последствия, даже если покупку вы совершили в целях личного пользования.

— Не дать героя в обиду — Зачем на прием к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой пришел целый класс — Школьные новости напоминают сегодня сводки с дешевого телешоу. Не успела страна обсудить, как учителю пришло в голову сказать школьнице "Ты приемная", уже подоспела следующая история: в Хабаровском крае педагог с 25-летним стажем отлупила второклассника с воплями: "Ты кто такой?!". Что с нами происходит? Почему школа, авторитет которой был беспрекословным превращается в место для разборок? Почему сегодня модно быть красивым, и не модно быть героем? Можно ли измерить детское счастье? На эти и другие вопросы корреспонденту "РГ" отвечает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Как тушить по-русски — На Кубе российские специалисты обучат спасателей из 14 стран — На Кубу вылетели инструкторы высших учебных заведений МЧС России. В течение трех недель они будут вести курсы повышения квалификации для спасателей из 14 стран Латинской Америки.

— Детский ужас — СКР привел статистику преступлений против малолетних — За девять месяцев 2018 года в нашей стране от рук преступников погибли 917 детей.

— В интерполе зрения — Международную полицейскую организацию может возглавить российский генерал — Подходит к завершению интрига — кто же возглавит международную полицейскую организацию Интерпол?

— Тюрьма вызывает доверие — В следственных изоляторах Москвы установлен специальный день для посещения заключенных нотариусами — Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заключило соглашение о взаимодействии с Московской городской нотариальной палатой. В документе подробно прописывается порядок посещения нотариусами следственных изоляторов Москвы.

— Нападали по-соседски — Убийцы стариков получили пожизненный срок — В Ленинградской области осудили двух нелюдей, которые отняли пять жизней. Все жертвы — пожилые люди. Суд решил, что убийцы больше никогда не должны выйти на свободу.

— Провоцировал на взятки — Вынесен приговор агенту экс-генерала Сугробова — Мосгорсуд приговорил бывшего оперативного агента антикоррупционного главка МВД Владимира Бутарова к пяти годам колонии.

— Европа вновь "охрипла" — Европейские политики рассуждают о стратегической автономии ЕС, но ничего для нее не делают — то управляет Европой — избранные европейцами президенты и премьеры или Белый дом и американские финансовые институты? Выступая несколько дней назад в парламенте Германии, французский президент Эмманюэль Макрон призывал жителей ЕС "создать инструменты своего суверенитета", де-факто признав, что по-настоящему их нет ни у одной страны Старого Света. В бундестаге лидер Пятой республики подтвердил: "Слишком много держав стремятся вычеркнуть Европу из игры". Добавлю — и делают это весьма успешно. Но что предпринимает официальный Брюссель для того, чтобы избежать столь обидного для европейских амбиций сценария? Для изменения ситуации на словах у лидеров ЕС подготовлено множество перспективных планов, но все они носят долгосрочный характер и нуждаются в дополнительных обсуждениях. Тогда как свой авторитет Европа теряет ежедневно.

— Мэй пока остается — Премьера Британии вынуждают отказаться от соглашения с ЕС — Премьер Британии Тереза Мэй остается на своем посту — ее однопартийцы не набрали достаточно голосов, чтобы провести голосование о доверии главе правительства. Пока не набрали.

— Токсичные планы — Чем может обернуться конференция по химическому оружию в Гааге — Открывшаяся в Гааге 23-я конференция государств-участников (КГУ) Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) стала ареной политических баталий, исход которых будет иметь долгоиграющие последствия для одного из ключевых международных механизмов нераспространения оружия массового уничтожения. На КГУ и стартующей после нее обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будут обсуждать бюджет и проект программы на 2019 год.

— Прощение или подкуп?— Власти Грузии хотят списать банковские долги граждан — Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о списании долгов более чем 600 тысячам граждан, оказавшимся в "черном списке". Речь идет о тех, кто просрочил выплату банкам на год или более и чья основная задолженность, не считая накопившихся процентов, при этом составляет не более двух тысяч лари — около 752 долларов.

— Летчики — на вылет — В Германии увеличат сроки службы в армии — Министерство финансов Германии подготовило предложения об увеличении срока службы военнослужащих бундесвера. В письме в адрес руководства армии говорится, что это улучшит боеготовность вооруженных сил и уменьшит проблемы с пополнением армейских рядов, сообщает портал журнала Spiegel.

— Удар по клану — Власти Рима взялись за снос нелегальных вилл — Более 600 сотрудников римской муниципальной полиции были задействованы в масштабной операции по конфискации и сносу восьми вилл, построенных на востоке столицы членами влиятельного цыганского клана Казамоника.

— Уроки "Амурского тигра" — Россия успешно восстанавливает поголовье краснокнижных амурских хищников — На наших глазах происходит невиданное: обреченные на вымирание тигры и леопарды возрождаются. Не сами по себе, а благодаря заботе государства и труду людей, сумевших стать в этом деле волшебниками.

— Сезон вождей — В Риме запретили наряжаться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи. А мы что?— В итальянской столице вступил в силу закон, согласно которому впредь запрещается купаться в фонтанах, наряжаться в римских центурионов, а также распивать алкогольные напитки в темное время суток.

— Новоселье для Нюрки — В Пензе решилась судьба брошенной цирковой медведицы — После поднятой СМИ шумихи решилась судьба медведицы, маявшейся в тесной клетке в небольшом частном домовладении в центре Пензы. "РГ" рассказала об этой необычной истории в номере от 15 ноября.

— Колеса с молотка — В Якутске выставили на торги внедорожники чиновников — Мэрия Якутска выставила на продажу все принадлежащие ей внедорожники. Продать дорогие машины будущий мэр города Сардана Авксентьева пообещала накануне выборов. С молотка уйдут Nissan Patrol и три автомобиля Toyota Land Cruiser. Машины неновые, суммарная стартовая цена составила 6,9 миллиона рублей. Полученные деньги мэрия потратит на погашение долгов муниципальных предприятий и организацию в городе социального такси. Осталось найти покупателей.

— Сделано на коленке — В Санкт-Петербурге показали оружие сирийских боевиков — В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка вооружения, изъятого у террористов в Сирийской Арабской Республике. Здесь всего 53 предмета, но они вызывают оживленный интерес зрителей. Вот такие автоматы, сабли, ножи и самодельные минометные установки пускали в ход исламисты против военнослужащих сирийской армии.

— ТВ-Тверь — В Твери подвели первые итоги перехода региона на цифровое вещание — Первые итоги перехода региона на телевизионное вещание в цифровом формате, которое было запущено здесь вместе со вторым мультиплексом 9 ноября, подвели в Твери на заседании областного правительства.

— Чип с огоньком — Внедрение обязательной маркировки табака принесет в бюджет триллион рублей — Доля контрафактной и фальсифицированной продукции в экономике, по оценкам ассоциации "Антиконтрафакт", составляет от пяти до сорока процентов, в зависимости от отрасли и региона. Подделывают продукты питания, медикаменты, одежду, алкоголь, табак. 47 процентов сигарет и 37 процентов продукции легпрома в ряде регионов контрафактные. О том, как бороться с этим явлением, "Российская газета" побеседовала с Асламбеком Аслахановым, председателем Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, президентом Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

— Мера отсечения — Предпринимателей предлагают отделить от бандитов — Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает прекратить практику преследования бизнесменов по статье 210 Уголовного кодекса "Организация преступного сообщества или участие в нем". Такое предложение прозвучало во время заседания экспертного совета при уполномоченном, на котором обсуждались вопросы уголовного преследования бизнеса.

— Наплыв лосося — Состав комиссий по регулированию вылова могут изменить — Росрыболовство готово рассмотреть предложения по составу комиссии, которая занимается регулированием вылова анадромных видов рыб, по увеличению доли экспертов и представителей отрасли в ней, рассказали "РГ" в ведомстве.

— Возлияние цен — Молоко утекает из системы сертификации — Закупочные цены на молоко могут обвалиться, если готовая продукция не будет включена в систему электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора "Меркурий", предупредил руководитель ведомства Сергей Данкверт. А это чревато скачками цен на готовую молочную продукцию для потребителей.

— Ценные кадры — Выросли инвестиции компаний в охрану труда — В 2018 году об охране труда не просто говорят чаще, чем пять лет назад, но и вкладывают в нее больше денег. Рост инвестиций бизнеса в средства индивидуальной защиты для сотрудников, обучение и консалтинг, профильное программное обеспечение (ПО) и ликвидацию рабочих мест с особо вредными условиями труда участники рынка оценивают в 15-20 процентов в год.

— Куда ползет головоногий — Родители все чаще сталкиваются с абсурдностью домашних заданий — Мать охрипла, дочь оглохла, соседи выучили уроки. Это не анекдот, а типичная ситуация для многих российских семей. Мама до часу ночи клеит поделку из папье-маше, пока папа с малышом решают задачки по математике… Не сдал вовремя работу — "двойка" всем. И хорошо, если задания адекватные по сложности. А если нет?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Биток кризиса: почему инвесторы сбрасывают Bitcoin — За два дня ведущая мировая криптовалюта потеряла $20 млрд рыночной капитализации — На рынке криптовалют обвал: курс Bitcoin упал до минимума с октября прошлого года и потерял почти $20 млрд рыночной капитализации. Только за вторник Bitcoin опустился на 15%, Ripple (XRP) — на 7,4%, Ethereum — на 14,2%, свидетельствуют биржевые данные. На позициях цифровых активов сказались конфликты между основателями Bitcoin Cash, судебный иск к платформе Ripple Labs и повышенное внимание финансовых властей к ICO. К тому же прошлогодняя эпидемия подражания закончилась, криптовалютам не нашли применения в обычной жизни, и интерес к ним закономерно снизился, полагают эксперты. По их расчетам, потери инвесторов в среднем по рынку в этом году составят 70%.

— Неполицейский произвол: Интерпол не даст сорвать выборы президента — В международной организации заявили, что у Киева и Вашингтона нет права вмешиваться в голосование и накладывать вето — Ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генассамблеи Интерпола. Об этом "Известиям" официально заявили в международной организации. Там также подтвердили, что глава российского филиала Александр Прокопчук, ныне исполняющий обязанности вице-президента Интерпола, действительно рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры. Ранее Украина и США выразили протест в связи с тем, что организацию может возглавить генерал-майор российской полиции. В Совете Федерации "Известиям" заявили, что Москва не потерпит оскорблений в адрес своих представителей и может обжаловать письмо сенаторов в суде. Голосование за кандидатов на пост президента Интерпола назначено на 21 ноября.

— Путевка в Россию: поток туристов из США за четыре года вырос на треть — В 2018 году РФ посетило более 213 тыс. граждан Соединенных Штатов — За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 213 тыс. американских туристов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности (ФСБ), с которыми ознакомились "Известия". Это почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014-го, когда отношения между Москвой и Вашингтоном серьезно осложнились. Несмотря на продолжающийся дипломатический американо-российский конфликт, поток туристов из США в РФ стабильно растет.

— Негативный СУАР: зачем в КНР строят спецлагеря для нацменьшинств — Пекин объяснил "нарушения прав человека" в Синьцзяне мерами по борьбе с терроризмом — Китай выступает резко против вмешательства других стран во внутренние дела республики и введения санкций за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзяне. Об этом "Известиям" заявил советник информационного отдела МИД КНР Ю Дуньхай. В последние дни внимание к так называемым центрам переподготовки, где этнических уйгуров учат китайскому языку и помогают им интегрироваться в общество, заметно возросло. И пока западные страны заявляют о нарушениях прав человека в регионе, другие — в основном мусульманские — государства довольно осторожны в высказываниях по этой теме. В Совете муфтиев России отметили внимание властей КНР к религиозным потребностям мусульман, однако добавили, что вопрос о Синьцзяне будет поднят на встрече с китайскими коллегами.

— Инструктору на бензин: автошколы увеличат цены на 10% — Плату за учебу повысят после Нового года — С начала 2019 года обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10%, предупредили "Известиям" участники рынка и эксперты. Увеличение стоимости курсов связывают с ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ. Формально плата за обучение, скорее всего, останется на прежнем уровне, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению.

— Собиратели с земли русской: налоги растут вдвое быстрее зарплат — Сильнее всего по кошельку россиян ударили сборы за имущество и землю — В последние три года объем уплачиваемых налогов в России рос почти вдвое быстрее зарплат. К таким выводам пришли аналитики центра "Финэкспертиза", проанализировав для "Известий" данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период. Давление на кошелек оказывают три основных сбора: транспортный, имущественный и земельный. С 2015-го по 2017 год собираемость этих налогов выросла на 28%, а зарплаты только на 15%. Эксперты поясняют, что добиться увеличения поступлений сборов в бюджет можно и без роста ставок. Например, сделать базой для расчета налога на имущество его рыночную стоимость, а для земельного — объявить амнистию. Кроме того, процессы цифровизируются, и теперь собственность и доходы гражданина лучше видны налоговым органам. В следующем году размер сбора за имущество продолжит расти, а повышение НДС влечет рост косвенной фискальной нагрузки на население.

— "Азиатское направление — одно из ключевых для ЕАЭС" — Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян — о взаимодействии с АСЕАН и выгодах, которые сулит свободная торговля — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассчитывает выйти на соглашение о свободной торговле с Сингапуром уже к середине будущего года. Появление на рынке "азиатского тигра" даст странам ЕАЭС возможность для дальнейшей экспансии на всем пространстве Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которой союз на днях заключил отдельный меморандум об экономическом сотрудничестве. Об этом в интервью "Известиям" сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Во время беседы глава постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС также рассказал о том, с какими странами союз планирует создать зоны свободной торговли (ЗСТ) и бонусах, полученных государствами в результате появления первой ЗСТ с Вьетнамом.

— Красная карточка: поставщикам фальсификата грозит дисквалификация — Владельцев и глав компаний, отправляющих такую продукцию в школы и больницы, предлагают лишить права занимать руководящие должности — Поставщиков, отправивших в соцучреждения небезопасную мясную и молочную продукцию, могут дисквалифицировать. Их владельцы и менеджмент лишатся права занимать руководящие должности. Об этом сказано в протоколе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (документ есть у "Известий"). Речь идет в том числе о поставках в школы, детские сады, больницы. По данным Роспотребнадзора, четверть всего обнаруженного фальсификата находят в социальных учреждениях.

— С прицелом на будущее — На переоснащение армии выделено полтора триллиона рублей — На разработку и серийное производство военной техники по линии Министерства обороны в 2018 году было выделено 1,5 трлн рублей. Об этом в ходе традиционного совещания с руководством Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса в Сочи заявил президент России. По словам Владимира Путина, уже сегодня многие образцы российского вооружения превосходят зарубежные, а некоторые не имеют аналогов в мире. Глава государства призвал последовательно наращивать этот задел как за счет научных разработок, так и за счет оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники. Для этого, подчеркнул российский лидер, необходимо обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа.

— Человек за абортом — НКО подключат к борьбе с прерыванием беременности — Минэкономразвития предлагает обеспечить участие некоммерческих организаций в борьбе с абортами. Ведомство разработало проект постановления, согласно которому в перечень общественно полезных услуг, которые оказывают социально ориентированные НКО, добавят профилактику прерывания беременности. Нововведение даст некоммерческим организациям возможность получать дополнительные льготы и субсидии из бюджетов разных уровней. Это, в свою очередь, поможет в создании центров помощи и приютов для беременных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также позволит обеспечить молодых мам продуктами детского питания и одеждой.

— Имя для "Внучки": зачем переименовывают аэропорты — Эксперты "Известий" считают, что в комиссии по наименованиям должны входить топонимисты, географы, историки, филологи и краеведы — До тех пор, пока в России не появятся четкие правила для присвоения названий городам, улицам и аэропортам, мы будем жить в Проектируемых проездах и покупать коттеджи в подмосковных "вилладжах". Почему называть улицы в честь людей — это плохо? Можно ли доверять чиновникам переименование географических объектов? Какое самое популярное в России название поселка? И почему одни названия в народе приживаются, а другие трансформируются? На эти вопросы эксперты ответили на круглом столе "Известий".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Международный поиск президента — 21 ноября пройдут выборы нового президента Интерпола. Один из кандидатов — российский генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Почему против него резко выступил ряд стран и что его победа даст Москве — в материале РБК.

— На черную — метку — В России этой зимой начнется пилотный проект по маркировке черной икры. Контроль, как рассчитывают в Росрыболовстве, позволит решить проблему контрафакта, который занимает сейчас 80% рынка.

— Коррупция не залеживается — Украине удалось добиться заметных успехов в реформировании энергетического сектора и системы госзакупок, говорится в докладе британского Chatham House. При этом по-прежнему в реформе нуждаются правоохранительные органы и таможня.

— Российская химзащита оказалась неудачной — России не удалось заблокировать наделение Организации по запрещению химического оружия правом определять виновных в химатаках. Это решение Москва осудила, но о выходе из ОЗХО или сокращении своего взноса пока говорить не спешит.

— Каждый пятый — в зоне жесткой экономии — Большинство граждан России вынуждены экономить, а 22% населения живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов, выяснили эксперты РАНХиГС.

— МТС отложила 56 млрд руб за взятки — МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. ($850 млн) в связи с расследованием в США по поводу возможных взяток компании в Узбекистане. Ранее холдинг Veon был вынужден выплатить штраф в размере $795 млн, а компания Telia — $965 млн.

— Российские госбанки не хотят развивать Венесуэлу — ВТБ и Газпромбанк ведут переговоры о продаже контрольного пакета Еврофинанс Моснарбанка, почти половиной которого владеет госфонд Венесуэлы. На покупку есть несколько претендентов, говорят источники РБК.

— Покупатели из-за границы тысячелетия — Они любят спорт и все зеленое, готовы платить за экологичность, но не за бренд. Они становятся обеспеченнее, и их привычки будут все больше влиять на потребительский рынок. "РБК Отрасли" разбираются, как заработать на миллениалах.