МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG за завершившийся 30 сентября 2017-2018 финансовый год составила 60 миллионов евро против убытка в 591 миллион евро за предыдущий фингод, следует из отчетности группы.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании за отчетный период составила 0,01 евро против убытка в 1,15 евро годом ранее. При этом объем продаж по итогам года составил 42,745 миллиарда евро, уменьшившись на 0,5% по сравнению с 2016-2017 фингодом.

"Прошедший финансовый год был сложным для ThyssenKrupp. Мы инициировали одну из самых больших перестроек в истории компании. В то же время мы определили потенциал для дальнейшего совершенствования всех наших бизнесов", — приводятся в релизе слова главы компании Гвидо Керкхоффа (Guido Kerkhoff).

В сентябре совет директоров ThyssenKrupp принял решение разделить ее две независимые компании — Thyssenkrupp Industrials и Thyssenkrupp Materials. Ожидается, что разделение будет окончательно утверждено на ежегодном собрании акционеров в январе 2020 года.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.