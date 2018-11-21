БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Спустя пять лет после отказа прежнего украинского кабмина подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, позже все-таки заключенного новыми властями, европейские структуры старательно указывают в докладах по соглашениям с Киевом данные о росте, расширении и увеличении различных показателей, однако при их внимательном прочтении можно заметить, что торговля с Украиной во многом поддерживается льготами, госуправление остается малоэффективным, а борьба с коррупцией — медленной.

Правительство Украины 21 ноября 2013 года распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал тогда это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. После этого площадь Майдан в Киеве была занята сторонниками евроинтеграции. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв. Ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили тогда на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

Доклады по Украине, подготовленные в Еврокомиссии и Европарламенте, во многом содержат схожие выводы о природе и характере проблем, которые чиновники ЕС выявляют при оценке украинских реформ.

ХРУПКО И МЕДЛЕННО

Годовой отчет Еврокомиссии о ходе выполнения соглашения по ассоциации констатирует, что реформы в области судебной системы и борьбы с коррупцией продвигаются "медленными темпами". Эксперты ЕК разочарованы тем, что до настоящего времени "было вынесено лишь несколько обвинительных приговоров за коррупцию в высших эшелонах власти, и ни один из них не касался высокопоставленных должностных лиц".

Европа также не увидела системы эффективной проверки заявлений высокопоставленных чиновников. Остается нерешенным и вопрос с подачей деклараций иностранными членами наблюдательных советов госпредприятий, "несмотря на обязательства украинских властей и неоднократные обращения со стороны ЕС".

Кроме того, в Брюсселе почти не разглядели прогресса по вопросу взыскания незаконно присвоенных государственных средств и принятия соответствующих мер.

"Несмотря на стабилизацию экономики, достигнутую за последние годы, Украина продолжает полагаться на международную финансовую помощь (в том числе со стороны Международного валютного фонда и программ макрофинансовой помощи ЕС) для сохранения макроэкономической стабильности", — отмечается в документе.

Таким образом, макроэкономическая ситуация на Украине остается хрупкой "из-за крупных обязательств по погашению в течение следующих лет". "Незначительным" сочли в ЕК и прогресс в вопросе создания в стране независимых операторов газовых и электросетей.

НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В подготовленном ранее в Европарламенте исследовании о выполнении соглашения об ассоциации с Украиной говорилось, что "самой большой проблемой для этой страны" является "институциональный потенциал органов государственной власти по реализации соглашения".

"Это часть более крупной проблемы: неэффективное государственное управление на Украине", — отмечалось в документе.

"Судебная система в Украине остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой. Нереформированная судебная система является камнем преткновения для многих других реформ — даже прогрессивное законодательство ничего не меняет, когда законы все еще не применяются должным образом", — указывали эксперты из ЕП.

При этом проблему низкой эффективности правоохранительной системы они связывали с отсутствием "важнейшего инструмента государственной политики – публичных консультаций и научно-обоснованных решений".

"Не все реформы осуществляются устойчивыми темпами – и, разумеется, не все из них преодолели точку невозврата. Единственным примером реформы, которую вряд ли можно отменить, является децентрализация. Некоторые из реформ, такие как антикоррупционная или судебная, могут быть краткосрочными или не поддерживаться в связи с предстоящими парламентскими и президентскими выборами 2019 года", — говорится в документе.

При этом, отмечают авторы исследования, "доверие общества к органам государственной власти и их поддержка остаются традиционно низкими".

В другом докладе ЕП о развитии институциональных рамок реализации соглашения об ассоциации, подготовленном осенью по запросу комитета по иностранным делам, указывалось, что Украина, как и Грузия с Молдавией, страдает от "очевидных слабых сторон политической системы, таких, как корыстные политические элиты, неэффективные государственное управление и выработка государственной политики, а также политизированная судебная система".

ТОРГОВЛЯ ПО УГЛУБЛЕННОМУ ВАРИАНТУ

Документ Еврокомиссии, посвященный выполнению соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, которое полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года, свидетельствовал, что усилия по ассоциации в целом для ЕС окупились: Европа продает Украине много товаров с высокой добавленной стоимостью, но импортирует в основном сырье и полуфабрикаты, а украинский экспорт постепенно переориентируется на ЕС.

"ЕС укрепил свои позиции как важнейшего торгового партнера Украины. В 2017 году ЕС оставался первым торговым партнером Украины — с 42% от общего объема торговли", — указывали эксперты ЕК, отмечая, что Россия ушла на вторую позицию (12%), за ней следовали Китай (8%), Белоруссия (5%) и Турция (4%).

При этом ЕС стал главным торговым партнером Украины уже с 2013 года, когда его доля составляла около 31%.

Отмечалось, что у ЕС положительное сальдо торгового баланса с Украиной "в результате структуры торговли, характеризующейся ростом доли товаров с более высокой добавленной стоимостью". Основными товарными категориями, экспортируемыми ЕС на Украину в 2017 году, были станки и техника, химическая продукция, транспортное оборудование, минеральные продукты, пластмассы, резина и изделия из них, текстиль.

Украина же поставляла в ЕС в основном сырье и полуфабрикаты, из агропродовольственного сектора и металлургической промышленности. Среди основных товаров, экспортируемых Украиной в ЕС, по данным за прошлый год, были также неблагородные металлы, растительная продукция, жиры и масла, древесный уголь. Традиционные продукты доминировали в общем экспорте Украины в ЕС.

При этом для целого ряда продуктов, в отношении которых не было полной либерализации в рамках соглашения, ЕС предоставил Украине тарифные квоты. Кроме того, ссылаясь на "сложную экономическую и политическую ситуацию", ЕС предоставил "временные торговые меры" для отдельных видов сельскохозяйственной и промышленной продукции сроком на три года, начиная с 1 октября 2017 года. И это в дополнение к торговым льготам, предоставляемым в рамках соглашения о зоне свободной торговли.

ЕК ранее рекомендовала украинским властям приложить дополнительные усилия для устранения барьеров, "негативно влияющих на процесс привлечения иностранных инвесторов, которые озабочены коррупцией, отсутствием доверия к судебной системе и непредсказуемыми изменениями в законодательстве".