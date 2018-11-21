МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ на следующую трехлетку, который предусматривает постепенное сокращение его профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021 году.

Доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП в 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%.

В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 триллиона и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, они ожидаются в 3,369 триллиона рублей. Прогноз на 2020 год составляет 2,777 триллиона рублей (от нефти дороже 42,4 доллара), на 2021 год — 2,632 триллиона рублей (от нефти дороже 43,3 доллара). В результате ожидается рост ФНБ за трехлетку с 3,8 до 11,4 триллиона рублей, или с 3,8% до 12% ВВП.

Образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит" планируется закрывать в основном за счет внутренних заимствований: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника на 2019 год заложено в 1,705 триллиона рублей, на 2020 год — 1,8 триллиона рублей, на 2021 год — 1,578 триллиона рублей.

Евробонды предполагается размещать в объеме до 3 миллиардов долларов в год, однако в плюс для бюджета этот источник будет работать только в 2021 году, поскольку на 2019 год предусмотрена возможность выкупа евробондов на сумму до 4 миллиардов долларов, а на 2020 год придется плановый пик погашения ранее размещенных облигаций — 5,1 миллиарда долларов.