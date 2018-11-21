МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подтвердил, что доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и отметил необходимость ее повышения до 70%.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на исследования ВШЭ сообщил, что доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и последние пять лет она снижается.

"Так и есть, они правы", — подтвердил Шмаков.

Он отметил, что надо повышать долю фиксированной зарплаты до 70%. "В разных организациях, на разных предприятиях и при разных системах оплаты труда эта доля разная, безусловно, надо стремиться к тому, чтобы она составляла примерно 70%, а 30% — доля различных премиальных выплат, стимулирующих надбавок, которые, безусловно, также должны быть", — подчеркнул он.

"Поэтому мы в этом направлении — каждый профсоюз — работаем", — резюмировал Шмаков.