МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) учредила новую третейскую группу по спору России и ЕС по поставкам свинины в РФ, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В конце октября Россия заблокировала запрос ЕС на учреждение этой третейской группы.

"Как ранее сообщалось, на первом заседании органа по разрешению споров Россия заблокировала учреждение третейской группы в рамках спора "РФ — меры в отношении импорта живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции". Однако по правилам ВТО в случае повторного обращения она учреждается автоматически. Таким образом, 21 ноября на заседании органа по разрешению споров (ОРС — ред.) была учреждена третейская группа по спору", — сообщило МЭР в среду.

В министерстве подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на необоснованности этого шага со стороны ЕС и исходит из полного и своевременного исполнения решения по спору.

ЕС запросил соответствующие консультации в начале февраля, утверждая, что Россия не соблюдает решение органа по разрешению споров ВТО. В связи с этим Евросоюз просит предоставить себе право на приостановление уступок для РФ в размере 1,39 миллиарда евро в год. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции.

Россия в январе запросила в ВТО консультации с Евросоюзом по делу о свинине, чтобы перепроверить уже выполненные ею требования ВТО по этому делу. Так, Россия полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 года, а Россельхознадзор разрешил импорт на территорию России живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства из ЕС, за исключением территорий отдельных стран-членов ЕС, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Ветеринарный запрет был введен в начале 2014 года из-за АЧС и был снят в декабре 2017 года по требованию ВТО. Вместе с тем поставки по-прежнему невозможны из-за действия продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции ЕС.