МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на втором аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 миллиардов рублей при спросе 25,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,8% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,36% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,8454% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,35% годовых.

Ранее в среду Минфин России в полном объеме разместил облигации федерального займа серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 10 миллиардов рублей при спросе 25,571 миллиарда рублей.