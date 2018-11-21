МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП в РФ в январе-октябре составил 1,7% в годовом выражении, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в январе-октябре 2018 года составил 1,7% год к году", — отметили в пресс-службе.

Во вторник Минэкономразвития в докладе "Картина деловой активности" за ноябрь текущего года сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении в октябре ускорился до 2,5% с 1,1% в сентябре.

По данным министерства, увеличение темпов роста ВВП в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено в первую очередь разворотом годовой динамики производства в сельском хозяйстве, которое показало рост на 11,9% год к году после спада на 6% в сентябре и на 11,3% год к году в августе. ОЭСР опубликовала ноябрьский экономический прогноз, ждет ускорения темпов роста ВВП РФ

В документе отмечается, что вклад в улучшение динамики ВВП в октябре также внесло ускорение роста промышленного производства и объема строительных работ, вместе с тем продолжилось замедление роста розничного товарооборота.

По предварительным данным Росстата, вышедшим во вторник, ВВП РФ за январь-сентябрь 2018 года вырос на 1,5% в годовом выражении. Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам 2018 года составляет 1,8%.