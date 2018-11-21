БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Странам Евросоюза необходимо воспользоваться благоприятными экономическими условиями для снижения долга, сказал вице-президент Еврокомиссии по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.

Страны ЕС должны использовать хорошие времена для сокращения долга, если он высокий", — сказал он.

Еврокомиссия в своем пресс-релизе отмечает, что государствам ЕС необходимо использовать нынешний экономический момент для создания фискальных буферов и сокращения долгов.