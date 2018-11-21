МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ювелирная промышленность России по итогам января-сентября 2018 года по оперативным данным сократила использование золота для изготовления изделий на 0,88% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 24,42 тонны (785,1 тысячи унций), серебра – на 14,67%, до 82,788 тонны (2,662 миллиона унций), сообщили РИА Новости в ФКУ "Пробирная палата России".

"Пробирная палата России" в первые девять месяцев 2018 года опробовала и заклеймила 22,49 миллиона штук ювелирных российских изделий из золота общей массой 40,7 тонны против 22,44 миллиона штук массой 41,06 тонны в аналогичном периоде 2017 года. Также было опробовано и заклеймено 13,55 миллиона изделий из серебра общей массой 89,5 тонны против 20,89 миллиона штук массой 104,89 тонны в аналогичный период годом ранее.

В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота. В серебряных изделиях чистого металла содержится приблизительно 92,5%.

Всего, включая импорт, через Пробирную палату России за первые девять месяцев 2018 года прошло 23,06 миллиона штук ювелирных изделий с содержанием 25,32 тонны (814,1 тысячи унций; —1,17%) чистого золота, против 25,62 тонны в аналогичный период 2017 года. В том числе в третьем квартале 2018 года – 7,59 миллиона штук с содержанием 8,35 тонны (268,46 тысячи унций; —5,5%) золота.

Ювелиры РФ по итогам 2017 года увеличили использование золота для изготовления изделий на 10,4% по сравнению с годом ранее — до 33,46 тонны (1,076 миллиона унций), серебра – снизили на 5% до 128,41 тонны (4,128 миллиона унций).