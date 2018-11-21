БРЮССЕЛЬ, 21 ноя ПРАЙМ. Состояние экономики Италии пока не оказывает существенного влияния на другие страны еврозоны, однако Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией, сказал вице-президент Еврокомиссии по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что Еврокомиссия в своем осеннем экономическом прогнозе, опубликованном ранее в ноябре, сократила прогноз роста ВВП Италии на текущий год до 1,1% с 1,3%. Исходя из его слов, ЕК отмечает, что возросшие спреды негативно влияют на итальянскую экономику.

"Что касается более широкого значения для стабильности еврозоны … на данном этапе мы видим достаточно небольшой эффект на другие страны еврозоны, но мы продолжаем следить за этим очень внимательно", — сказал он.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем ноябрьском экономическом прогнозе, представленном в среду, понизил оценку роста ВВП Италии на текущий и следующий годы на 0,2 процентного пункта — до 1% и 0,9% соответственно. Подъем экономики в 2020 году, прогноз по которому дается впервые, предполагается на уровне 0,9%.

ОЭСР ожидает, что рост частного потребления будет стихать на фоне более низкого роста занятости и повышения инфляции. Будут замедляться и инвестиции бизнеса на фоне ослабления роста внутреннего и внешнего спроса, считают в ОЭСР. Государственный долг, уровень которого по отношению к ВВП постепенно снижался, стабилизируется на высоком уровне. Доходности государственных облигаций увеличились на 185 базисных пунктов с середины 2018 года, отмечается в документе. Системные банки страны хорошо капитализированы, однако балансы кредитных организаций уязвимы к дальнейшему росту доходностей по суверенным бондам, отмечает ОЭСР.