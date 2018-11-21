БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя /ПРАЙМ/. Товарооборот России и Абхазии растет, хотя и небольшими темпами — за первые девять-десять месяцев 2018 года он вырос на 2%, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы с вами договорились, что увидимся в такой максимально нейтральной обстановке, поговорим по текущим, рабочим вопросам, их, наверняка, много. Товарооборот у нас растет, но, в общем, небольшими темпами: 5% в прошлом году, 2% за первые 9-10 месяцев текущего года", — сказал Путин на встрече с главой Абхазии Раулем Хаджимбой.

"Предприятия, правда, ваши работают, но, я думаю, что этого недостаточно, вы и тогда говорили, что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики", — заметил Путин.