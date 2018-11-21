МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавил рабочую группу по реализации проекта развития Севморпути, созданную по решению правительственной комиссии по транспорту, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Правительственная комиссия по транспорту провела первое заседание в новом составе на полях ХII Международного форума "Транспорт России".

"Участники приняли решение о создании рабочей группы "По реализации проекта развития Северного морского пути" во главе с вице-премьером Максимом Акимовым", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в этом году пригласил заинтересованных зарубежных партнеров к освоению Севморпути. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути растет с каждым годом, в 2017 году он составил 10,7 миллиона тонн, а к 2025 году этот показатель может достичь 80 миллионов тонн, сообщали РИА Новости эксперты.