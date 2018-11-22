МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект об отмене лицензирования деятельности по изготовлению аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах материальных носителей, поскольку сейчас главным распространителем контрафакта стал интернет, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"В своё время лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров произведений и программ на компакт-дисках и DVD–дисках вводилось для борьбы с контрафактом, но на сегодняшний день оно свою задачу выполнило. Основным каналом распространения аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ, в том числе и "пиратских", стал интернет. Лицензирование такого вида деятельности больше не является эффективным механизмом борьбы с распространением контрафактной продукции", — говорится в сообщении.

Цель законопроекта — актуализировать правовое регулирование с учётом складывающихся общественных отношений в этой сфере.

Законопроектом предлагается отменить лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. Отмена лицензирования этого вида деятельности не противоречит международным обязательствам Российской Федерации. Отмена лицензирования не повлечёт негативных последствий для правообладателей.

На сайте правительства уточняется, что пик продаж аудиовизуальной продукции на DVD и компакт-дисках приходился на 2005–2008 годы. К 2010 году объём продаж по сравнению с 2005 годом сократился на 52%, а в 2014–2017 годах — ещё в полтора раза. В настоящее время музыкальных произведений на дисках продаётся в шесть раз меньше, чем через интернет (500 миллионов рублей против 3 миллиарда рублей). Продажи кинопродукции на дисках составляют 400 миллионов рублей, онлайн-видео — 5 миллиардов рублей. Кроме того, за последние пять лет в шесть раз сократилось количество релизов фильмов на DVD. В сегменте Blu-ray за последние три года объём продаж сократился в четыре раза.

По данным Роскомнадзора (лицензирующий орган), с 1 января 2018 года по настоящее время выданы только две новые лицензии на этот вид деятельности, а всего в реестре числятся 82 действующие лицензии. Большинство лицензий выданы субъектам малого предпринимательства или организациям, для которых такой вид деятельности не является основным.