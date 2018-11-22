МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, в рамках которого срок получения лицензии для сбытовых компаний в сфере электроэнергетики продлевается до 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По действующим правилам энергосбытовые организации обязаны получить лицензию до конца 2018 года. За энергосбытовую деятельность без лицензии или с нарушением лицензионных требований предусматривается административная ответственность.

"Законопроектом предлагается продлить установленный срок (начала – ред.) запрета на энергосбытовую деятельность без соответствующей лицензии до 1 июля 2020 года. Предусматривается также, что административная ответственность за нарушение этого запрета будет применяться с 1 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования энергосбытовой деятельности (то есть, продажи на розничных рынках произведенной и (или) приобретенной электроэнергии).

Закон предусматривает ведение сводного федерального реестра лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности. Одновременно устанавливается ответственность за осуществление энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных требований или без лицензии. В случае нарушения лицензионных требований должностные лица могут быть предупреждены, либо обязаны уплатить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Штраф для юрлиц в этом случае составит от 30 до 40 тысяч рублей.

А при грубом нарушении штраф для должностных лиц увеличится — до 150-200 тысяч рублей, для юрлиц — до 300-500 тысяч рублей. В то же время возможна дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет. Понятие грубого нарушения лицензионных требований будет установлено в положении о лицензировании энергосбытовой деятельности, которое утвердит правительство РФ.