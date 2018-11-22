МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Потребительские цены в Японии в октябре в годовом исчислении выросли на 1,4%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В месячном выражении потребительские цены в стране в отчетном месяце увеличились на 0,2%.

Таким образом, данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Месяцем ранее, в сентябре, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 1,2%, а в месячном инфляция была нулевой.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в октябре выросли на 1% в годовом выражении, что полностью совпало с ожиданиями экспертов.