МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минфин России считает текущие доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ) чрезмерно высокими, но рынок сломать не может, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Если честно, то нет", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос, устраивают ли Минфин текущие доходности по ОФЗ.

"Мы все-таки очень продвинулись год назад к уровням, которые были приличными. А сейчас все-таки доходности высокие, но мы ж рынок не сможем сломать", — добавил замминистра.

Он также не исключил, что Минфин на следующей неделе попытается "уловить тренды" и, возможно, увеличит объем предложения на аукционах ОФЗ.

"На следующей неделе мы попытаемся предложить еще больше. Мы постараемся уловить тренд на рынке. И как обычно, во вторник будет приниматься решение, сколько предлагать и какой дюрации инструмент", — сказал он.

"Константин Владимирович (Вышковский, глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ — ред.) вам же обещал. Он хотел бы до 30 миллиардов рублей наращивать. Первый шаг сделан", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос, о каких объемах может идти речь.

Вышковский 8 ноября говорил, что Минфин РФ планирует в ближайшее время вернуться к размещению ОФЗ в объеме 20-30 миллиардов рублей еженедельно.

В эту среду, 21 ноября, Минфин в полном объеме разместил облигации федерального займа двух серий на 20 миллиардов рублей, при этом совокупный спрос превысил 51 миллиард рублей.

Сторчак добавил, что генеральная линия Минфина — увеличивать длину предлагаемых инструментов. "Но не без предела. Закон нам запрещает больше 30 лет выпускать", — отметил он.