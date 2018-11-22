МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ может пересмотреть среднесрочный прогноз в начале следующего года, когда станут известны первые итоги 2018 года, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Кроме того, по его словам, необходимо провести мониторинг нововведений, которые вступят в силу в первом квартале 2019 года, в том числе повышения НДС.

"Пока мы среднесрочный прогноз не пересматриваем, там есть уже показатели, которые можно уточнять в ту или иную сторону, но мы этот процесс пока не делаем, я думаю, в начале следующего года, когда мы получим первые итоги 2018 года, можно будет смотреть на то, как стоит уточнять прогноз. И, конечно же, очень важный мониторинг тех эффектов, которые в экономике произойдут, в первом квартале особенно. Это тот квартал, который мы ожидаем самым непростым в следующем году, это связано с индексацией НДС с начала следующего года", — сказал Орешкин.