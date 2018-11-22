ПЕКИН, 22 ноя — ПРАЙМ. Иностранные институциональные инвесторы будут на три года освобождены от уплаты НДС и корпоративного налога на прибыль с купонного дохода по облигациям на внутреннем рынке Китая, следует из сообщения министерства финансов КНР.

Сообщается, что принятая мера направлена на дальнейшее расширение доступа иностранцев на внутренний рынок долговых инструментов.

Согласно опубликованному совместному заявлению минфина и главного государственного налогового управления Китая, начиная с 7 ноября 2018 года и до 6 ноября 2021 года, иностранные институциональные инвесторы освобождаются от уплаты НДС и корпоративного налога на прибыль с купонного дохода, полученный от инвестиций на внутреннем рынке облигаций Китая.

Это мера не касается иностранных институтов, основавших учреждения на территории Китая.