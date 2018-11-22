МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия в еврозоне в ноябре достиг уровня в минус 3,9 пункта против значения месяцем ранее в минус 2,7 пункта, следует из предварительных данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN), это значение стало наименьшим с марта 2017 года, сообщает издание The Wall Street Journal.

При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали показатель в отчетном месяце на уровне минус 3 пункта.

"В ноябре 2018 года предварительный показатель доверия потребителей DG ECFIN значительно снизился для еврозоны (на 1,2 пункта) и ЕС (на 1 пункт). На уровне минус 3,9 пункта (для еврозоны) и минус 3,7 пункта (для ЕС), оба индикатора остаются значительно выше своих долгосрочных средних значений в минус 12 пунктов (для еврозоны) и минус 11,1 пункта (для ЕС)", — говорится в релизе.