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КОММЕРСАНТ

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— Без скидок на акцию — 23 ноября официально начинается одна из главных распродаж года — "черная пятница". С каждым годом интерес к акции растет и у покупателей, и у продавцов. Но при этом традиционно возникает вал сообщений об обмане и нарушении прав потребителей. В этом году свои предостережения выпустил даже Роспотребнадзор. "Ъ" изучил возможные пути защиты прав покупателей и выяснил, что закон хоть и стоит на страже интересов граждан, но мало чем помогает в реальности. Юристы в такой ситуации призывают потребителей проявлять активность, жаловаться и формировать судебную практику.

— "Юнистрим" позвонил дважды — ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, отвечающее за кибербезопасность) вновь предупредил участников рынка о рассылке с почтового сервера банка "Юнистрим" писем с вредоносным ПО. Хакеры атаковали банк 19 ноября, по крайней мере, тогда прошла первая рассылка вирусов партнерам "Юнистрима". К работе с инцидентом привлечена Group IB, но повторная рассылка заставила рынок усомниться в качестве расследования и задуматься о необходимости применения мер к банку со стороны ЦБ. В "Юнистрим" же уверяют, что на данный момент все под контролем — повторения не будет.

— Верховный суд подвел фундамент под стройку — Верховный суд (ВС) РФ отказал в удовлетворении жалобы жителям Кунцево, пытавшимся опротестовать проект реконструкции двух кварталов в их районе. Ранее вокруг строительства стартового 26-этажного дома по проекту развернулся конфликт с потасовками между охранниками застройщика и активистами из числа местных жителей. В группе ПИК, где стройку приостанавливали до решения ВС, затруднились сказать, что будут делать дальше. Активисты заявили, что "продолжат бороться", они намерены обратиться в Конституционный суд.

— Петру I дают посадку в Воронеже — Вчера экспертный совет проекта "Великие имена России", в рамках которого 47 российским аэропортам присвоят имена выдающихся соотечественников, обсуждал, как подводить итоги конкурса. Сейчас есть несколько аэропортов, в голосовании по которым побеждают одни и те же исторические персонажи. Например, Петр I одновременно лидирует в Санкт-Петербурге, Воронеже и Астрахани. Если организаторы конкурса решат в таких случаях выбирать победителя голосования в зависимости от общего числа проголосовавших за аэропорт, а не от жителей города, то Петр I отойдет Воронежу. Из-за этого в некоторых регионах конкурс пройдет в два тура.

— Забег на изнурение — Вчера на заседании правительства утвержден прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года — документ представил глава Минэкономики Максим Орешкин. Прогноз предполагает долгосрочный "потолок" роста ВВП России в 3,2–3,3% до 2036 года — даже при условии реформ, которые увеличат долю в ВВП экспорта и импорта в полтора раза, но при условии отсутствия любых значимых "нетрендовых" событий, изменяющих ситуацию и в России, и в мире,— их ни экономисты, ни политологи, ни социологи предсказывать не умеют.

— Расставание на 2% ВВП — В преддверии саммита ЕС по "Брекситу", который пройдет в Брюсселе 25 ноября и где, как ожидается, европейская сторона одобрит проект соглашения о выходе Великобритании из союза, в ОЭСР вновь призывают Лондон сохранить как можно более тесные связи с бывшими партнерами. В противном случае потери Великобритании оцениваются в?40 млрд за два года. В МВФ тем временем посчитали, что именно "Брексит" стал причиной сворачивания инвестиционных планов британских компаний.

— Импорту ограничили свободу — Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения — всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Меры, облегчающие торговлю, при этом затронули поставки лишь на $216 млрд.

— Эта нога — у кого надо нога — 22 ноября президент России Владимир Путин прилетел в Анапу, где провел совещание, посвященное изготовлению разумного количества "умных" ракет и боеприпасов, а специальный корреспондент "Ъ" не мог опомниться от того, как на голом месте за 155 дней возникают шедевры военной то ли инфраструктуры, то ли архитектуры.

— Военная разведка лишилась главного — 21 ноября в Москве после продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) — заместитель главы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов. Он возглавлял военную разведку последние три года, на которые выпали десятки важнейших событий — от сирийской кампании и чемпионата мира по футболу в России до обвинений в отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и вмешательстве в американские выборы. По данным "Ъ", основным кандидатом на пост главы спецслужбы является вице-адмирал Игорь Костюков, который, возможно, станет первым в постсоветской истории представителем ВМФ во главе ГРУ.

— О чем молчат губернаторы — Губернаторы в своих посланиях региональным парламентам почти не говорят о политике. Социальная тематика в их выступлениях теряет ведущую роль: главы регионов начинают все больше говорить об экономике. К такому выводу пришли эксперты фонда "Петербургская политика", изучившие послания губернаторов. Как отметил глава фонда Михаил Виноградов, с пенсионной реформой произошел всплеск политизации общества, поэтому "уклонение от разговора о политике может и не сработать".

— Отсиди за красно-синих — Вчера сотрудники военной контрразведки и Следственного комитета России (СКР) задержали Михаила Барышева, до недавнего времени возглавлявшего Главное управление по работе с личным составом вооруженных сил и Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). Полковника подозревают в причастности к масштабным махинациям и взяткам в ЦСКА. Фигурантами этого расследования уже является с десяток армейских спортивных функционеров, обвиняемых в хищениях сотен миллионов рублей, списанных на подготовку спортсменов.

— Киноцентр Жерара Депардье оказался неподследственным — Как стало известно "Ъ", выявленные Генпрокуратурой в Госфильмофонде нарушения на 325 млн руб. экспертиза, проведенная следствием, оценила всего в 1 млн руб. Именно на такую сумму были оплачены, но не выполнены работы при реконструкции саранского киноцентра "Россия" имени Жерара Депардье. Другие нарушения, связанные со злоупотреблениями и халатностью при техническом обслуживании и ремонте средств обеспечения пожарной безопасности в Госфильмофонде, уже фактически устранены, и перспективы их уголовного расследования далеко не очевидны.

— Сделка с прокурором не спасла от тюрьмы — Как стало известно "Ъ", директор департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Максим Куксин оказался в СИЗО благодаря сделке с военной прокуратурой, которую заключил его подчиненный — начальник отдела департамента Юрий Ефимов. Последнего арестовали благодаря другому соглашению, которое с надзорным ведомством подписал предприниматель Николай Спасский. Сделочник Ефимов рассчитывал, что показания помогут ему выйти из СИЗО, но Мосгорсуд решил, что для освобождения одной сделки недостаточно.

— Кавалер Красной Звезды — Вчера завершился визит в Москву главы МИД ЮАР Линдиве Сисулу. По итогам поездки госпожа Сисулу заверила российских журналистов: Москва не только политический соратник Претории в БРИКС, но и перспективный экономический партнер. Впрочем, это не означает, что Претория готова к возобновлению крупнейшего совместного проекта — строительства "Росатомом" АЭС в ЮАР.

— Убийству журналиста регулируют громкость — На саммите G20 в Аргентине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, подозреваемым в том, что именно по его приказу в генконсульстве королевства в Стамбуле был убит саудовский журналист Джамаль Хашокджи. Анкара настаивает на своей версии умышленного убийства журналиста, заявляет, что Эр-Рияд недостаточно сотрудничает с турецкой стороной в расследовании, и требует, чтобы оно стало международным. В турецких СМИ появляются все новые детали убийства. По мнению экспертов, это часть шантажа Турции в отношении США и Саудовской Аравии, и в эту игру втянута Россия.

— "Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно" — В последние недели из Киева, Брюсселя и Вашингтона в адрес России все громче звучат обвинения в милитаризации Азовского моря, воспрепятствовании свободному судоходству, ущемлении интересов Украины и нарушениях международного морского права. Москве грозят введением новых санкций. В беседе с корреспондентом "Ъ" ситуацию прокомментировал замглавы МИД РФ, статс-секретарь Григорий Карасин.

— Минтранс отложил бронирование — Правительство отсрочит введение новых требований по хранению персональных данных в России при бронировании и покупке авиабилетов с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года. Государство пошло на уступки авиакомпаниям, у которых нет технической возможности в срок завершить реорганизацию работы с данными. Сначала задача казалась в принципе неразрешимой, но в итоге крупные западные системы бронирования согласились обрабатывать информацию в России. Такие планы уже подтвердила работающая с "Аэрофлотом " Sabre, S7 ведет переговоры с Amadeus. По оценкам экспертов, затраты на трансфер данных и технологий могут достигнуть сотен миллионов долларов.

— Пенсионному капиталу нашли управляющего — Национальный расчетный депозитарий (НРД) может получить функции центрального оператора системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В результате он будет обслуживать десятки миллионов счетов граждан. Помимо этого, обсуждается вопрос и ведения им счетов "молчунов" (еще почти 40 млн граждан), средствами которых управляет Внешэкономбанк (ВЭБ). Единственная сложность в проекте с ВЭБом — это выплата пенсий, указывают участники рынка.

— "Маршал Василевский" прорвет блокаду — "Газпром" завершает создание приемного терминала в Калининграде, который должен дать региону возможность получать сжиженный газ в случае гипотетической газовой блокады со стороны Литвы. В четверг регазификационное судно "Маршал Василевский" направилось из Сингапура в Калининград. Создание альтернативной системы газоснабжения региона обошлось "Газпрому" примерно в 85 млрд руб., но ее использование будет стоить еще дороже — по оценке "Ъ", полная загрузка терминала при текущей разнице между ценой СПГ и внутренней ценой обернется убытком в размере 27 млрд руб. в год.

— Скупка с лицензией — Минфин разработал законопроект, предлагающий лицензировать скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней. Данный закон мог бы решить вопрос оттока с рынка ломбардов и перепрофилирование их в скупки и комиссионки. Однако представители и скупок, и ломбардов видят в лицензировании в предложенном виде больше минусов, чем плюсов.

— "ВКонтакте" примет чеки — Пользователи платежной системы соцсети "ВКонтакте" VK Pay смогут получать кешбэк за покупки в офлайн-магазинах. Первыми партнерами сервиса стали компании PepsiCo и Good Food. Хотя денежные поощрения за покупки уже предлагаются на рынке, в том числе в приложениях "Яндекса" и компании 2ГИС, кешбэк-сервис "ВКонтакте" имеет потенциал в офлайне, считают ритейлеры.

— НОВАТЭК сжижает ударными темпами — НОВАТЭК с опережением на год вывел свой первый проект по сжижению газа "Ямал СПГ" на полную производительность в 16,5 млн тонн в год, запустив третью линию сжижения. Тем самым НОВАТЭК стал крупнейшим производителем СПГ в России, обогнав "Газпром". По мнению аналитиков, более ранний запуск может принести "Ямал СПГ" $2,5 млрд за счет продажи дополнительных объемов газа, если не возникнет проблем с логистикой.

— Здоровье запоет в "Дикси" — Аптечная сеть "Мелодия здоровья", которая входит в "Катрен" (управляет одним из крупнейших фармацевтических дистрибуторов в стране), начала сотрудничество с продуктовым ритейлером "Дикси", открыв на площадях его магазинов в Москве и Подмосковье 32 точки. В 2019 году стороны планируют развивать сотрудничество в четырех регионах страны. Эксперты считают, что такое сотрудничество может быть выгодно "Дикси" только в случае высокой арендной платы.

— Сергей Васильев взял рекламную паузу — Вместо Сергея Васильева гендиректором Национального рекламного альянса, который обеспечивает продажу рекламы крупнейшим российским медиахолдингам, назначен Эдуард Райкин. Перестановка неожиданно происходит во время переговоров альянса с рекламодателями по условиям сделок на будущий год, который обещает быть непростым на фоне ухудшения экономики.

— Дефект сохранения энергии — Накопители энергии, массового прихода которых в энергетику ждут через несколько лет, могут перевернуть привычные представления об отрасли и спровоцировать ее резкую перестройку. Но у России, как обычно, особый энергетический путь, и здесь эта технология рискует столкнуться с более серьезными трудностями, чем в мире. "Ъ" разбирался в том, почему энергорынок РФ хуже приспособлен для внедрения накопителей, почему им прямо сейчас не нужны льготы и может ли электромобиль заменить электростанцию.

— "Серьезного влияния накопителей на энергетику России в ближайшие три-пять лет я не вижу" — О текущих проблемах и препятствиях на пути к светлому будущему технологий накопления энергии в РФ рассказал "Ъ" зампред правления УК "Роснано", председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет рынка" Юрий Удальцов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Мамы в декрете наторговали на полтриллиона — "Яндекс.Касса" и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок. Наиболее популярная категория товаров – одежда и обувь, продажи которых достигают 100 млрд руб.

— Число участников спора о границе Ингушетии с Чечней растет — В деле о проверке Конституционным судом (КС) запроса главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней становится многолюдно: восемь депутатов парламента Ингушетии, выступающих против него, представили суду свои пояснения по спорному вопросу и попросили допустить к участию в деле. Об этом "Ведомостям" рассказал адвокат Международной "Агоры" Андрей Сабинин, представляющий депутатов. Кроме того, профессор ВШЭ Елена Лукьянова по собственной инициативе подготовила для КС научное заключение, в котором ставит под сомнение полномочия президента Ингушетии заключать спорное соглашение, а также наличие предмета для проверки Конституционным судом.

— Мэй и Юнкер согласовали основные параметры Brexit — Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подготовили проект политической декларации по отношениям сторон после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом в четверг написал в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, документ был отправлен лидерам всех стран – членов ЕС. В воскресенье состоится экстренный саммит, где страны должны одобрить декларацию, а также проект соглашения по условиям Brexit, принятый британским правительством 14 ноября. Если оба документа будут приняты, они будут отправлены на рассмотрение британского парламента.

— Скончавшегося начальника ГРУ Игоря Коробова может сменить вице-адмирал Игорь Костюков — Министерство обороны России сообщило в четверг, что 20 ноября после продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов. По словам человека из Минобороны, временно исполняющим обязанности начальника ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков, он же имеет шансы быть назначенным президентом начальником этого управления. Тогда он станет первым офицером с военно-морским образованием во главе военной разведки.

— Губернаторы отказались в своих посланиях от социальной повестки в пользу экономической — Повестка выступлений губернаторов в их ежегодных отчетах перед региональными парламентами сменилась с социальной на экономическую. Это связано с тем, что возможности новых обещаний ограничены и нарастает контраст между социальными запросами граждан и возможностями государства, говорится в докладе фонда "Петербургская политика" о ежегодных посланиях глав регионов.

— План ФАС ликвидировать унитарные предприятия столкнулся с сопротивлением в Госдуме — "Это совершенно отвратительная антиконкурентная организационно-правовая форма" – так руководитель ФАС Игорь Артемьев охарактеризовал унитарные предприятия на антимонопольной конференции "Ведомостей". Они конкурируют с частниками, получая субсидии, преференции и имущество из бюджета, чем "просто уничтожается конкурентный рынок", возмущался он.

— РЖД рассказала про поезда будущей ВСМ Москва – Нижний Новгород — Для организации высокоскоростного пассажирского движения от Москвы до Нижнего Новгорода потребуется не менее 15 поездов, рассказал "Ведомостям" представитель РЖД. Это будет первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань стоимостью 621,5 млрд руб., строительство которого планируется начать в 2019 г.

— Минкомсвязи придумало, как ужесточить контроль за персональными данными — Минкомсвязи предлагает запретить людям и компаниям создавать общедоступные базы с персональными данными, собранными из государственных информационных систем (ГИС). Их обработка будет строго учитываться и сертифицироваться, да и в самих ГИС избыточной информации данных храниться не должно, говорится в опубликованных министерством законопроектах. Операторы персональных данных, самостоятельно получившие их от людей и передавшие на обработку другим лицам, должны будут контролировать и отвечать за нее.

— На рынке ОСАГО сменился лидер — "Альфастрахование" за десять месяцев 2018 г. продало полисов ОСАГО на 29,3 млрд руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Это больше 28,6 млрд руб., полученных "РЕСО-гарантией", до этого момента лидировавшей по сборам.

— "Новатэк" закончил строительство "Ямал СПГ" — В четверг, 22 ноября, "Новатэк" сообщил о завершении строительства третьей очереди "Ямал СПГ". Новый завод произвел первый СПГ в режиме пусконаладочных работ.

— Закрыта крупнейшая сделка на рынке торговой недвижимости в этом году — Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера", рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Покупатель, по их словам, – фонд KLS Eurasia Venture Fund. Новый гендиректор фирмы "Ривьера" (комплекс на ее балансе) Дмитрий Асадов и представитель Гордеева подтвердили закрытие сделки.

— Почему стоит рефинансировать ипотеку даже после повышения ставок — Ставки ипотеки плавно снижались с середины 2015 г. и к концу лета этого года опустились до исторического минимума, потеряв за этот период 3–5 процентных пунктов (п. п.). Темпы кредитования резко увеличились: только за девять месяцев этого года банки выдали ипотеки на 2,07 трлн руб.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На машине без "колес" — Госавтоинспекция хочет ввести проверку на употребление препаратов, влияющих на состояние водителей. Также предложено упростить проверку на опьянение и ужесточить наказание для попавшихся повторно.

— Камерное чтение — Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, регламентирующий продление ареста после окончания расследования. Речь о ситуациях, когда обвиняемый знакомится с уголовным делом, и оно еще не передано в суд.

— Как слышимость — Рост тарифов на услуги фиксированной и мобильной связи в 2019 году может составить 10% и более, отметили эксперты. Сейчас порог рентабельности тарифа — 600 рублей в месяц, но есть тарифные планы и по 250 рублей.

— Болезнь роста — В следующем году Россию ожидают новые вспышки африканской чумы свиней, прогнозирует Россельхознадзор. В зоне риска практически вся европейская часть России, Заволжье, Южный Урал и Дальний Восток.

— Попасть в точку — Предприятия ОПК должны развивать производство умных и высокоточных боеприпасов. Об этом Владимир Путин заявил на итоговом совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Анапе.

— Взгляд за горизонт — Кабмин рассмотрел долгосрочный прогноз социально-экономического развития страны. Позитивные тренды позволят обеспечить после 2024 года стабильный ежегодный прирост экономики чуть выше 3 процентов ВВП.

— Страница недоступна — Госдума приняла во втором чтении законопроект о борьбе с создателями "колумбайн-сообществ" — групп, которые пропагандируют в соцсетях насилие. Хостинг-провайдер будет обязан ограничить доступ к сайту, включенному в "черный список".

— Гарантии по закону — Госдума приняла в первом чтении проект закона о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве. Еще один одобренный законопроект сохраняет право предпенсионеров на получение алиментов по нетрудоспособности.

— Торг в рублях уместен — Замминистра финансов Сергей Сторчак предложил сделать рубль валютой расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

— Повестка для лидеров — Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки". О чем российский лидер собирается говорить в своем выступлении и какие темы в Аргентине планируется обсудить, рассказала шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

— На обломках пирамиды — Многих граждан на постсоветском пространстве крах финансовых пирамид ничему не научил, считает обозреватель "РГ" Валерий Выжутович. "Часть населения по-прежнему восприимчива к сказочным посулам и уверениям, будто можно разбогатеть, не прилагая труда", — пишет он.

— Метр нарасхват — Стоимость квартир в 2019 году вырастет на 3-4 процента. За два года увеличение составит почти восемь процентов. При этом спрос сосредоточился в масс-маркете: покупателей интересуют квартиры до 10 миллионов рублей.

— Мировой лед — В столичных парках официально стартовал зимний сезон — покататься на коньках и поучаствовать в праздничной программе можно было в "Сокольниках" и "Филях", парках 50-летия Октября и "Красная Пресня", а также многих других. Всего в столице этой зимой откроются почти 1,5 тысячи катков с искусственным и натуральным льдом — последние еще ждут наступления стабильных холодов, а искусственные уже радуют первых гостей.

— Госдолг стал ближе людям — Правительство включило Промсвязьбанк и "Почта Банк" в список агентов, которые могут выкупать и размещать облигации федерального займа для населения. Ранее ОФЗ-н продавались только через Сбербанк и ВТБ.

— Аукцион проверит прокуратура — В Арбитражном суде Петербурга развернулось противостояние за многомиллиардный актив — терминал в порту Усть-Луга. По решению судьи Е. Синициной было отменено предписание петербургского УФАС, требовавшее отменить результаты торгов по продаже имущества ОАО "Транспортно-логистический комплекс" (ТЛК) в порту Усть-Луга с начальной стоимостью в 9,3 миллиарда рублей.

— По числу "лошадей" — Депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан в первом чтении приняли законопроект, освобождающий многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Льгота вводится с 1 января 2019 года до конца 2024-го, и ее получит один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

— Правила пребывания — В МВД предложить уменьшить срок оформления загранпаспорта до трех месяцев. Это касается россиян, которые получают документ не по месту регистрации, а по месту пребывания.

— Дачная неустойка — Ответственность дачников, не являющихся членами садоводческих и огороднических товариществ, за несвоевременную уплату взносов могут ужесточить. Так, размер неустойки может составить двойной размер ключевой ставки ЦБ.

— Режим изоляции — В Госдуму внесен пакет законопроектов о содержании осужденных за терроризм и экстремизм в отдельных тюрьмах. Цель нововведения — предотвращение распространения радикальной идеологии.

— Вам с газом?— За продолжение второй нитки "Турецкого потока" ожидаются торги. "Газпром" давно предопределил маршрут, но в декабре с визитом в Москву прибывает премьер Греции Алексис Ципрас, который намерен склонить чашу весов на свою сторону.

— Ни во что не вылилось — Трейдеры, торгующие на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) нефтепродуктами (бензин, дизель, авиакеросин, мазут и сжиженные углеводородные газы), должны регистрировать внебиржевые сделки, повышая прозрачность этого сектора. Именно он не попадает в поле зрения регулятора в лице Банка России. При этом на самой бирже трейдеров упрекнуть не в чем: не в их власти расшатать цены до неконтролируемого состояния.

— Поставили на паузу — В региональные дорожные фонды в этом году поступило 44 миллиарда рублей от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщил глава минтранса Евгений Дитрих, выступая на встрече с сенаторами, которую проводила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Эти деньги будут идти только на ремонт и строительство региональных дорог, что позволит регионам привести свою дорожную сеть в порядок, рассчитывают в ведомстве.

— Звезда разведчика — В четверг стало известно, что 21 ноября скончался начальник одной из самых легендарных секретных служб России — Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Коробов.

— Как снег на голову — В четверг в соцсетях активно обсуждали сообщение журналиста издания The Diplomat Анкита Панды, который написал в "Твиттере", что разработанная в России крылатая ракета "Буревестник" c ядерной энергетической установкой получила в НАТО обозначение SSC-X-9 "Skyfall" (можно перевести как "Падающая с неба").

— Промышленные роботы рвутся в цеха — Робототехнические компании, внедряющие свои решения на промышленных предприятиях, рассчитывают на господдержку.

— Когда лайк неприличен — Правоведы считают необходимым разработать свод правил поведения в интернете и со школы начинать учить детей информационной культуре. Кроме того, по словам юристов, вскоре должна появиться новая профессия — информационный адвокат.

— Отжали кнопку — Жителям Дальнего Востока разрешили ввозить подержанные автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Правительство согласилось с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко сделать необязательной установку системы для машин иностранного производства.

— Обещал свободу — Преображенский районный суд Москвы рассмотрел жалобу бывшего адвоката с поддельным дипломом Дионисия Золотова-Тумаркина на приговор, 7,5 года заключения за неоднократные мошенничества, и оставил срок заключения в колонии общего режима прежним.

— Жилье строгого режима — Серьезные сроки заключения получили бывшие сотрудники полиции за махинации с московскими квартирами. Причем задумала аферу и руководила ею женщина в погонах — следователь по особо важным делам.

— Не жизнь — икра — Производство красной икры в России в 2018 году выросло вдвое, а цена на нее уже снизилась на 40 процентов. Как выбрать икру к новогоднему столу, рассказали эксперты. "Красота — здесь не главный фактор", — считают они.

— Момент ясности — Президентская кампания в Украине, которая официально начнется только в канун новогодних праздников, уже вошла в активную фазу. Единым кандидатом от оппозиции стал депутат Верховной рады Юрий Бойко.

— Остановите Мэй — "Брекзит" подходит к логическому концу. Дональд Туск объявил, что на саммите единой Европы должны принять проект декларации об отношениях ЕС и Британии. Однако между Лондоном и Брюсселем пока согласия не наблюдается.

— Отомстили за Интерпол — Александр Вучич созвал экстренное заседание государственного Совета безопасности. Поводом стало введение Приштиной 100%-ных пошлин на товары из Сербии. Отменить их призвала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

— Диоген 21 века — Впервые в мире французский путешественник, 71-летний Жан-Жак Савин, планирует пересечь Атлантический океан и достичь Америки в специальной оборудованной пластиковой бочке, рассчитывая лишь на волю волн и ветра, сообщает газета The Times.

— Проверки на дорогах — Вот уже почти неделю Франция живет с оглядкой на выступления "желтых жилетов", рядовых французов, протестующих против галопирующего роста цена на автомобильное горючее. Как здесь было подсчитано, за этот год бензин подорожал на 15 процентов, а дизельное топливо почти на 23. Последней каплей стало решение правительства о дополнительном "экологическом налоге", в результате чего горючее еще сильнее подорожает. Ближайшая суббота объявлена протестантами "днем действий", когда многие их них выйдут на манифестацию в Париже.

— Ученый ректор — Подростки должны попробовать медицину "на вкус" еще до поступления. В РНИМУ имени Пирогова они оперируют на симуляторах, печатают на 3D-принтере кости и сломанные челюсти. "Должен быть осознанный выбор профессии", — считает ректор медвуза Сергей Лукьянов.

— Тарелка на десерт — Ученые Самарского политеха сделали одноразовую съедобную посуду: полимеры и целлюлозу они заменили яблочным пюре. При этом свойства таких стаканов и тарелок ничуть не уступают пластиковым или бумажным.

— Земли не прибавится — Севастополь и Крым согласовали восемь спорных участков административной границы. Из разногласий осталось одно — Ялтинский заповедник, который частично оказался на земле Севастополя. Территории будут утверждены в 2019 году.

— Подождите с родами — Крупная авария на теплосетях оставила без отопления областную больницу в Костроме. Врачи отменили плановые операции и даже роды. В палаты поставили электрические обогреватели.

— Человек с улицы Правды — Телевидение должно быть очень близко к обществу. "Но, поскольку общество наше настолько разное мы должны находить какой-то общий знаменатель", — рассказал в беседе с "РГ" Виталий Игнатенко, недавно избранный председателем ОТР.

— Влюбленный во все русское — В возрасте 89 лет в больнице Вашингтона скончался выдающийся американский исследователь русской культуры, который три десятилетия руководил Библиотекой конгресса США, Джеймс Биллингтон. Он был иностранным членом РАН и почетным профессором МГУ.

— Школа талантов — Осенью 2019 года в Майкопе планируется открыть региональный Центр выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. За основу возьмут опыт образовательного Фонда "Талант и успех", больше известный как центр "Сириус".

— Бензоколонка продаст и газ — В Адыгее реконструируют действующие автозаправочные комплексы. Соответствующее соглашение пятилетним сроком реализации власти республики подписали в Москве с компанией "ЛУКОЙЛ".

— Яблоновский расцветет — Около 7,3 миллиарда рублей вложат в строительство жилого комплекса в поселке Яблоновском Республики Адыгея. На площади в 269 тысяч квадратных метров в течение семи лет планируют возвести многоэтажки, школу, детский сад, торговый центр, проложить инженерные коммуникации.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Век живи — век плати — Банкам придется поддержать ипотечников, попавших в сложную жизненную ситуацию: с 2019 года реструктуризация может стать обязанностью кредиторов. ЦБ разработал поправки к закону о потребительском займе (регулирует и ипотеку) в части предоставления клиенту права на изменение графика платежей (документ есть у "Известий"). За реструктуризацией можно будет обратиться один раз в пять лет, если доход семьи упадет на 30% или на эту же величину вырастет платеж по ипотеке. Весь долг при этом не может превышать 10 млн рублей. Платеж снизится, но банк не должен на этом дополнительно заработать — полная стоимость кредита останется прежней. При такой практике возможны злоупотребления со стороны недобросовестных клиентов, и банки заложат эти риски в стоимость услуг, считают эксперты. В таком случае нагрузка ляжет на качественных заемщиков, которые и так исправно платят.

— Повышенная киберактивность — Втечение трех дней в стране будет проходить акция распродаж "Черная пятница". Скидки покупателям предоставят в 1,5 раза больше компаний, чем в прошлом году. Впервые за онлайн-магазинами будут следить с помощью роботов. Они проконтролируют, чтобы участники не завышали цены перед распродажей и не привлекали клиентов искусственными скидками. Об этом "Известиям" рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая является организатором акции на одной из крупнейших онлайн-площадок. Недобросовестные компании будут дисквалифицированы, пояснил представитель альтернативной площадки Black Friday.

— Дело главврачей — Врач калининградского роддома № 4, где в начале ноября скончался младенец, вышла на свободу. Елена Белая, которую подозревают в превышении должностных полномочий, повлекших смерть ребенка, отпущена судом под домашний арест. В СИЗО медик, исполнявшая обязанности руководителя медучреждения, провела шесть дней — за это время прокуратура пришла к выводу: решение об аресте было чрезмерно суровым.

— Препаратные переговоры — Регистрацией лекарств для вооруженных сил займется Минобороны. Речь идет как об отечественных, так и о зарубежных разработках. А войсковые медицинские подразделения смогут работать без лицензии. Сейчас это происходит под контролем Минздрава. Законопроект, расширяющий полномочия Минобороны, уже направлен в Госдуму. Правительство его поддержало. По словам экспертов, после того как он будет принят, военврачи получат возможность использовать последние достижения мировой медицины и закупить для войск новейшие препараты, в том числе обезболивающие и стимуляторы.

— Оружие разума — Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны развивать производство "умных" и высокоточных ракет и боеприпасов. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на итоговом совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, которое прошло в Анапе на базе военного инновационного технополиса "Эра". В полном объеме центр заработает в конце 2019 года, однако эксперты уже называют его "российским путем к военному искусственному интеллекту".

— Не в коня корм — ВМоскве задержан экс-начальник главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Министерства обороны России Михаил Барышев. По информации "Известий", в задержании 40-летнего полковника в рамках 91-й статьи УПК принимали участие следователи военноследственного управления Следственного комитета России и оперативники ФСБ.

— На грани голода — Летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в США, обратился к администрации тюрьмы с просьбой предоставить ему срочную медицинскую помощь (письмо есть в распоряжении "Известий"). Сам заключенный сообщил "Известиям", что испытывает серьезные проблемы с приемом пищи, но не может добиться права на получение необходимого лечения у местных врачей.

— "Наши сапфиры в каждых вторых швейцарских часах" — Фонд развития промышленности (ФРП) недавно начал прием заявок на финансирование проектов цифровизации. В его распоряжении остается 10 млрд рублей для выдачи займов на льготных по сравнению с банковскими условиях. Директор ФРП Роман Петруца рассказал "Известиям" о месте фонда среди госинститутов развития и о том, кто сможет получить его поддержку.

— Взяли количеством — Микрофинансовые организации стали чаще одобрять россиянам займы. Доля заявок с отказами по итогам первых шести месяцев 2018-го составила 61,1%, что на 7,9 п.п. меньше, чем годом ранее, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро для "Известий". По словам экспертов, к микрокомпаниям стали обращаться более качественные заемщики, которым банки отказывают в выдаче, например, из-за ранее допущенной просрочки платежа. Также МФО наращивают кредитные портфели перед ужесточением требований ЦБ, которые вступят в силу в 2021 году. Эксперты не исключают, что высокий процент одобрения микроссуд может привести к увеличению просрочки по ним и в результате к ухудшению финансового положения и заемщиков, и самих МФО.

— "Зебра" в приподнятом состоянии — Минтранс рекомендовал властям в регионах, в том числе в Москве и Петербурге, "приподнять" над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы. Они станут похожи на "лежачих полицейских", но будут гораздо шире. Это поможет повысить безопасность, согласны с чиновниками эксперты. Только в 2018 году на пешеходных переходах страны были ранены 12 тысяч граждан и погибли 600.

— Сети в надежных руках — Акционеры Федеральной сетевой компании переизбрали Андрея Мурова председателем правления на второй пятилетний срок. Продление контракта говорит о том, что государство, владеющее контрольным пакетом ФСК через "Россети", довольно работой топменеджера. ФСК наиболее прибыльна в холдинге и остается одной из самых стабильных в отрасли.

— Лучше хором — ВСША при поддержке Министерства иностранных дел РФ планируется гастрольный тур российских артистов, приуроченный к празднованию 75-летия Победы, которое пройдет в 2020 году. Рассматривается, в частности, возможность выступления в нескольких американских городах Ансамбля им. А.В. Александрова. Это следует из писем посла РФ в США Анатолия Антонова и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова организаторам памятных мероприятий (документ есть в распоряжении "Известий"). Российский посол отметил, что тур "может стать хорошим напоминанием об историческом товариществе наших народов на пользу всего мира".

— Военные выбирают "Мир" — Для вооруженных сил создан мобильный военно-полевой банкомат. Устройство для выдачи наличных смонтировано на шасси автомобиля "КамАЗ". В крытом кузове грузовика возможно также организовать офис для выдачи карт "Мир". Мобильные терминалы самообслуживания будут использоваться в военно-полевых лагерях, во время учений в местах, где нет банковской инфраструктуры. Банкоматы Минобороны смогут работать даже без гражданской связи, так как для обмена данными они используют военные каналы.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Совершеннолетний прогноз — Минэкономразвития разработало прогноз развития российской экономики до 2036 года, а правительство его в целом утвердило. РБК разобрался, насколько реалистичен прогноз.

— В рекламе не нуждается — В Национальном рекламном альянсе — учрежденном вещателями главном продавце рекламы на российском ТВ — меняется гендиректор. По мнению источников РБК, Сергей Васильев и учредители альянса расстаются из-за "взаимной усталости".

— Назначение из санкционного списка — Исполняющим обязанности начальника Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) стал вице-адмирал Игорь Костюков. Как утверждают источники РБК, он — наиболее вероятный претендент на пост руководителя российской военной разведки.

— Неспортивный интерес — Задержан экс-начальник ЦСКА — начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев. Его заподозрили в получении взятки при организации III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

— С президентской дачи — в кремлевские палаты — Подрядчики ФСО и Минкультуры совершали хищения с 2007 года, заявил обвиняемый в растрате 1,5 млрд руб. на стройке "Ново-Огарево", в том числе при работах в Большом Кремлевском дворце, Московской консерватории и дворце в Стрельне.

— Бывший глава Хакасии вышел на природу — Бывший врио руководителя Хакасии Михаил Развожаев может возглавить Росприроднадзор, рассказали источники РБК. Кандидатуру могут внести в правительство до конца ноября.

— Безопасность в Донбассе поручена СБУ — Новый представитель Украины Евгений Марчук известен тем, что жестко отстаивает национальные интересы Украины, говорят о нем в Верховной раде. С его приходом может измениться тональность, но не продуктивность переговоров.

— Прибыль на пятерочку — Российские X5 Retail Group и "Лента", согласно прогнозу Moody"s, в ближайший год будут увеличивать свою EBITDA быстрее, чем торговые сети в Западной Европе. Наихудших показателей аналитики ждут от британских ретейлеров.

— "Ренову" довели до отказа — Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более €300 млн. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов.

— Третья линия дотянула до первого места — НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко досрочно завершил строительство первого завода по сжижению природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т в год. Компания стала крупнейшим производителем СПГ в России.

— "Россия — страна панического менеджмента" — Манфред Кетс де Врис — о влиянии советского опыта, нарциссизме директоров компаний и проблеме информационного шума — Известный специалист по вопросам лидерства рассказал, как характер руководителя влияет на судьбу его компании, чем его расстроил Михаил Ходорковский и почему в мире не знают российские бренды.