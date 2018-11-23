МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года и поручило Минэкономразвития уточнить с профильными ведомствами и ЦБ РФ ряд его положений, в том числе касающиеся краткосрочной инфляции и тарифов до 2021 года, сообщается на сайте кабинета министров.

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года был представлен в правительство Минэкономразвитием. Прогноз подготовлен в составе двух основных вариантов (базового и консервативного), прогнозные показатели структурированы на три шестилетних периода (2019-2024 годы, 2025-2030 годы, 2031-2036 годы).

"Утвердить прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года, уточнив совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России его отдельные положения, касающиеся, в том числе: соответствия прогнозу социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов… тарифной политики в инфраструктурном секторе до 2021 года с учетом принятых решений; уровня инфляции в краткосрочном периоде", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется уточнить положения, связанные с учетом стратегии научно-технологического развития РФ, динамикой показателей деятельности в области информации и связи в структуре компонентов производства ВВП, а также показателей, определяющих соотношение реальной заработной платы и пенсий.