ГОН ПОЛОВИНИЛ ДОХОДЫ

На этой неделе глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован за сокрытие половины своих доходов – 5 млрд иен (45 млн долларов) за период с 2010 по 2014 годы: им были указаны 4,9 млрд иен (44 млн долларов), в то время как реальные доходы составили 9,99 млрд иен (89 млн долларов). Его уже освободили от всех постов, компании ищут новых руководителей. Расследование в настоящее время продолжается, при этом наказать могут не только Гона, но и автоконцерн Nissan, сотрудники которого якобы помогли ему утаивать часть доходов. По закону, сокрытие доходов грозит тюремным сроком до 10 лет или выплатой штрафа в размере около 100 тысяч долларов или применяются обе эти меры. В случае применения постановления о "наказании обеих сторон", автоконцерн должен будет уплатить около 7 млн долларов штрафа.

Сейчас прокуратура готовится возбудить новое дело в связи с тем, что и в период с 2015 по 2017 год он не указал 3 млрд иен (26 млн долларов) своих доходов. Таким образом, сумма неуказанных доходов может возрасти до 8 млрд иен (71 млн долларов). По мнению многих экспертов, дело против Гона может спровоцировать развал созданного им альянса, а его участники превратятся в традиционных местных производителей. Сами компании отрицают негативное влияние происходящего, однако агентство S&P уже поместило рейтинг Nissan на уровне "A" в список на пересмотр с возможным понижением. В Минпромторге РФ заявили, что арест Кона не повлияет на работу и инвестиции альянса в РФ.

CASTORAMA НЕ ВЫДЕРЖАЛА КОНКУРЕНЦИИ

Еще одно знаковое событие недели – объявление о том, что британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama приняла решение уйти с российского рынка. По информации, опубликованной на сайте ее владельца Kingfisher, Castorama закроет свои магазины не только в России, но еще в Испании и Португалии. Это позволит сосредоточиться на ключевых рынках. На сегодняшний день у компании в России 20 магазинов Castorama, в Испании и Португалии в общей сложности 31 магазин Brico Depot. По итогам 2017-2018 финансового года компания зафиксировала убыток на российском рынке в размере 8 млн фунтов (около 10 млн долларов) и снижение продаж на 3,7%. В первом квартале 2018-2019 фингода продажи продолжали снижаться.

По мнению экспертов, причина ухода Kingfisher сразу с нескольких рынков – внутренние проблемы ритейлера. Castorama уже достаточно давно представлена в России, но так и не смогла завоевать значительную долю рынка. При этом многие компании данного сегмента продолжают своё развитие. Вес Castorama на российском рынке незначителен, а отставание от лидера сегмента по этому показателю ("Леруа Мерлен") составляет почти 10 раз. В этом году пять международных брендов уже покинули российский рынок, в том числе представитель сегмента магазинов для сада и дома – компания K-Rauta, которая продала свои гипермаркеты сети "Леруа Мерлен".

СТРАСТИ ПО КОЛБАСЕ

Гораздо сильнее, чем скандалы у автопроизводителей или судьба торговых сетей, сознание общественности будоражила новость о возможном введении "налога на колбасу". В понедельник СМИ сообщили, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Новацию объяснили тем, что колбасы, сосиски и бекон, по мнению специалистов, отрицательно влияют на здоровье человека. В результате данные продукты подорожали бы на треть. Полученные от акциза средства предложили направить на поддержку производителей полезной еды – фруктов, овощей, орехов.

Однако данная мера не встретила поддержки у представителей отрасли, чиновников и экспертного сообщества. Министерства сообщили, что новации либо до них не дошла и не обсуждается, либо нуждается в очень серьезной доработке и в заявленном виде нецелесообразна. Эксперты и производители заявили, что данных о каком-либо чрезмерном и опасном для здоровья потреблении колбасных изделий из красного мяса нет, поэтому идея непродуманна. В Госдуме тоже сочли ее неактуальной, поскольку контроль за питанием граждан следует начинать с удаления с прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, а также упрощения доступа в розничные сети продуктов фермеров и других локальных производителей. В результате идея "колбасного налога" пока ушла "в долгий ящик".

"ТУРЕЦКИЙ ПОТОК" ВЫХОДИТ НА СУШУ

Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии торжественного завершения морской части газопровода "Турецкий поток", призванного обеспечить российским газом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Путин в ходе церемонии, посвященной завершению важного этапа строительства, констатировал, что проект не направлен против кого-либо и носит созидательный характер. Он полностью соответствует национальным интересам РФ и Турции. По словам Эрдогана, благодаря "Турецкому потоку" страны ЕС получат новый импульс, а Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме. Окончание строительства сухопутной части трубопровода намечено на 2019 год, а поставки по нему начнутся в конце 2019-начале 2020 года.

О желании подключиться к "Турецкому потоку" уже заявила Сербия, а Греция заинтересована в продлении газопровода до своей территории. В качестве вероятных получателей российского газа по этому маршруту эксперты называют Венгрию, Болгарию и Словакию. Вариант поставок через Грецию в Италию в рамках проекта "Посейдон" проработан хуже и обойдется дороже, отмечают эксперты. По их оценке, после начала реализации "Турецкий поток" может сократить транзит газа через Украину на 15-20 млрд кубов в год. Таким образом, украинская ГТС будет ежегодно терять 1 млрд долларов в год.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ

Нефтяные котировки на этой неделе штурмовали очередные минимумы. В пятницу стоимость барреля марки Brent впервые с ноября 2017 года опустилась ниже 61 доллара за баррель. Во вторник нефть рухнула сразу на 7%. Основным негативным фактором остаются опасения перенасыщения рынка сырьем на фоне перспектив замедления роста мировой экономики. Эти опасения усилились после очередных данных о росте запасов в США. Они, по данным Минэнерго США, за неделю по 16 ноября выросли на 4,9 млн баррелей, хотя аналитики ожидали 2,5 млн баррелей. В ближайшее время котировки будут зависеть от решения, которое примет ОПЕК+ в начале декабря. Если соглашение не будет достигнуто, они могут устремиться к 55 долларам за баррель, однако для российской экономики и бюджета это пока не критично, считают эксперты.

Бегство спекулянтов обвалило капитализацию биткоина

Не менее серьезным оказалось падение самой популярной криптовалюты – биткоина, который на этой неделе впервые с октября 2017 года опустился до отметки в 4,5 тысячи долларов. С середины ноября он потерял уже 30% своей стоимости. Падение отмечено и среди крупнейших альткоинов: Ethereum дешевел на 15,33%, до 134,96 доллара, Ripple — на 11,34%, до 0,424 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 145,085 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,4% всего этого рынка. Многие аналитики отмечают спад бума популярности криптовалют в целом и недавнее проведение хардфорка Bitcoin Cash, что, как правило, дестабилизирует рынок.

ПЕССИМИЗМ ОТ РОССТАТА

Во вторник вышел оперативный доклад Росстата, свидетельствующий о росте инвестиций в РФ, ускорении роста цен производителей и оживлении в сельском хозяйстве. Выросли и реальные доходы россиян. К негативным данным, обнародованным статистическим ведомством, следует отнести рост безработицы в октябре до 4,7% впервые с января. Зафиксировано также замедление роста оборота ритейла в октябре до 1,9% с 2,2% в сентябре. В целом, рост ВВП за девять месяцев, по предварительной оценке Росстата, составил 1,5%. Эксперты, однако, охарактеризовали данные в целом пессимистично. По их словам, рост инвестиций объясняется развитием крупных проектов "Газпрома" и "Новатэка", отдача от которых будет нескоро. При этом другие показатели свидетельствуют, что инвестиционный спрос находится под давлением.

Рост цен производителей объясняется тем, что они вынуждены повышать цены в условиях слабого рубля, однако расплачиваться приходится отсутствием спроса со стороны потребителей на 20-30%. Даже рост реальных доходов лишь условно позитивный показатель — речь может идти о низкой базе. Реальные доходы населения снижались последние годы, поэтому возможны небольшие отскоки. Рост инфляции вернет ситуацию в обычное для последних лет русло. При этом эксперты не ожидают позитива ни по итогам текущего года, ни в 2019 году, указывая, что для оживления экономики оснований пока нет. Аналогичные прогнозы высказывают и западные институты. Так, оценка 2018 года от ОЭСР была ухудшена до 1,6% с 1,8% по сравнению с предыдущим промежуточным сентябрьским прогнозом, а прогноз на 2019 год оставлен без изменения — 1,5%. Ускорения экономики РФ до 1,8% организация ждет лишь в 2020 году.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

На этой неделе проходит одна из самых крупных традиционных распродаж в году — "Черная пятница". Она стартует в тот же день, что и в США, откуда пришла традиция – 23 ноября. Распродажи проходят на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. Там россияне смогут купить с большими скидками одежду, обувь, украшения, электронику, образовательные и страховые услуги, авиабилеты и даже квартиры. В акции принимают участие более 350 магазинов. В их числе "М.Видео-Эльдорадо", X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), eBay, Ozon.ru, LinguaLeo, Aviasales и другие. По оценкам экспертов, россияне в этом году потратят на эту распродажу 52 млрд рублей – это в 1,6 раз больше, чем годом ранее.

Чтобы избежать мошенничества и появления "фейковых" скидок, организаторы будут проводить выборочную проверку предложений на предмет завышения цен до начала распродажи. В свою очередь, Роскомнадзор предупредил о риске кражи данных покупателей в ходе "Черной пятницы" с помощью "липовых" сайтов распродаж. Потом мошенники продают их спамерам. С помощью таких сайтов могут красть и деньги с банковских карт пользователей. Эксперты рекомендуют покупателям проверять адресную строку магазина каждый раз при переходе со страницы на страницу, а также проверять дату создания сайтов, и ни в коем случае не оставлять свои данные на подозрительных ресурсах.