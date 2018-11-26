МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер России Дмитрий Козак отменил мораторий на рассмотрение предложений о заключении специнвестконтрактов и поручил ФОИВам обеспечить заключение СПИК с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и "Автотором", следует из протокола совещания у вице-премьера, с которым ознакомились РИА Новости.

"Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России обеспечить заключение СПИК с ООО "ХММР" (юрлицо Hyundai), ПАО "ГАЗ", ООО "БМВ Русланд Аутомотив", ГК "Автотор" (рассмотрев заявки "БМВ Русланд Аутомотив" и ГК "Автотор" на следующем за очередным заседании межведомственной комиссии) с учетом пунктов 2 и 3 настоящего протокола", — говорится в документе, подлинность которого подтвердил представитель вице-премьера Илья Джус.

"Поручение правительства России от 22 июня 2018 года в части моратория на рассмотрение предложений о заключении СПИК признать утратившим силу", — значится в поручениях.

Кроме этого, из документа следует, что ФОИВам нужно обеспечить заключение СПИК на условиях предоставления инвесторам единого объема преференций, ограниченного лишь так называемой стабилизационной оговоркой, и льгот по налогам по предусмотренному законодательством перечню.

Совещание по специнвестконтрактам, как следует из протокола, прошло у Козака 22 ноября. В нем приняли участие замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Ирина Окладникова, замглавы ФАС Андрей Цариковский, и другие сотрудники ФОИВов и аппарата правительства.