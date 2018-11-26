МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Северсталь" в ходе открытого аукциона в понедельник приобрела 100% акций Яковлевского ГОКа за 7,89 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Большая часть стоимости, как отметили в компании, была приобретена в счет имеющегося долга ООО "Металл-групп" — оператора Яковлевского рудника.

"Северсталь" продолжит реализацию принятой стратегии развития Яковлевского ГОКа. Уже в этом году объемы добычи руды выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом и составляют более 1 миллиона тонн. Закуплено более 30 единиц новой техники, запущена программа повышения уровня безопасности. До 2023 года годовой уровень добычи планируется поднять в пять раз – до 5 миллионов тонн. В реализацию этих планов будут направлены инвестиции в 25 миллиардов рублей", — также говорится в сообщении.

В июле 2017 года "Северсталь" выкупила у Газпромбанка долг "Металл-групп", получив право требования по предоставленным кредитам и накопленным процентам.

Ранее в 2018 году "Металл-групп" была признана банкротом. Конкурсным управляющим предприятия было принято решение о замещении активов должника, и на базе его имущества было создано новое предприятие – АО "Яковлевский ГОК", акции которого в полном объеме перешли "Северстали" в ходе открытых торгов.

Яковлевское железорудное месторождение расположено в Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Разведанные запасы составляют около 9,6 миллиарда тонн. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения. Текущие мощности рудника составляют около 1 миллиона тонн в год.