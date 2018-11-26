МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" приняли решение выплатить дивиденды за третий квартал в размере 44,39 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 44,39 рубля на одну обыкновенную именную акцию…. Определить 4 декабря 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев", — говорится в сообщении.

По итогам третьего квартала 2017 года "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 35,61 рубля на акцию. В текущем году компания уже начислила дивиденды по итогам второго квартала в размере 45,94 рубля на акцию, по итогам первого – 38,32 рубля на акцию. По итогам 2017 года дивиденды компании в совокупности составили 110,05 рубля на акцию.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2017 года компания увеличила выпуск стали на 0,2% — до 11,65 миллиона тонн.